26.01.2018, Киев, Михаил Рябов
  433 просмотров
Галичина, ЕС, Политика, Украина

Бандеровцев будут отлавливать по всему Евросоюзу


Решение польского Сейма об уголовной ответственности за героизацию ОУН-УПА будет иметь далеко идущие последствия – фактически, по аналогии с законодательством о холокосте, украинских бандеровцев можно будет преследовать по всей территории Евросоюза. Чтобы избежать проблем, киевским политикам теперь придется «вилять», отвечая на вопросы журналистов в ЕС.

Об этом в своем блоге пишет экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Сейм Польши запретил идеологию Бандеры и ввел ответственность за отрицание Волынской резни. Сейм вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Закон предусматривает штраф или лишение свободы сроком до 3-х лет за «антипольские» выражения.

ЕС в этом вопросе будет на стороне Польши. Причины такого решения Сейма понятны.

Достала поляков героизация бандеровщины, факельные шествия и переписывание истории украинскими шариковыми.

Ах да… Верховная Рада не так давно приняла закон «О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке». Принятым законом, 271 депутат предоставил организациям ОУН-УПА статус борцов за независимость Украины.

Привет вам, 271 депутат. Привет, вятровичи! Привет, Кабмин! Привет, циничный бандера! Пламенный привет из Польши.  Уголовно-правовой. Так обломать в риторике перед выборами…

И уверена, шутить никто не будет. Например, за отрицание Холокоста в странах Европейского союза регулярно осуждаются граждане, и страны ЕС имеют как нормы ответственности за «преступления ненависти» так и опыт преследования преступников.

Преследования на всей территории ЕС.

С нетерпением жду вопросов журналистов на территории ЕС, заданных украинским функционерам о бандере и бандеровцах. Ловите их за язык! Будет интересно!» — прогнозирует Лукаш.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть