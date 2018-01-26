26.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Бандеровцев будут отлавливать по всему Евросоюзу

Решение польского Сейма об уголовной ответственности за героизацию ОУН-УПА будет иметь далеко идущие последствия – фактически, по аналогии с законодательством о холокосте, украинских бандеровцев можно будет преследовать по всей территории Евросоюза. Чтобы избежать проблем, киевским политикам теперь придется «вилять», отвечая на вопросы журналистов в ЕС.

Об этом в своем блоге пишет экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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«Сейм Польши запретил идеологию Бандеры и ввел ответственность за отрицание Волынской резни. Сейм вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Закон предусматривает штраф или лишение свободы сроком до 3-х лет за «антипольские» выражения.

ЕС в этом вопросе будет на стороне Польши. Причины такого решения Сейма понятны.

Достала поляков героизация бандеровщины, факельные шествия и переписывание истории украинскими шариковыми.

Ах да… Верховная Рада не так давно приняла закон «О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке». Принятым законом, 271 депутат предоставил организациям ОУН-УПА статус борцов за независимость Украины.

Привет вам, 271 депутат. Привет, вятровичи! Привет, Кабмин! Привет, циничный бандера! Пламенный привет из Польши. Уголовно-правовой. Так обломать в риторике перед выборами…

И уверена, шутить никто не будет. Например, за отрицание Холокоста в странах Европейского союза регулярно осуждаются граждане, и страны ЕС имеют как нормы ответственности за «преступления ненависти» так и опыт преследования преступников.

Преследования на всей территории ЕС.

С нетерпением жду вопросов журналистов на территории ЕС, заданных украинским функционерам о бандере и бандеровцах. Ловите их за язык! Будет интересно!» — прогнозирует Лукаш.