Украина согласилась стать полем боя между НАТО и Россией

06.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина росчерком пера двух президентов добровольно согласилась стать полем боя между войсками НАТО и Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, недавние учения, проведенные НАТО и Украиной вблизи российских границ – это провокация России на войну.

«Зеленский разрешил проводить учения не просто сухопутным войскам, но и боевым самолетам, боевым кораблям. Повторюсь – 366 дней этого високосного года. Когда вы слышите или видите над Киевом натовские самолеты, когда мы слышим о том, что бомбардировщики НАТО курсируют вдоль границы с Россией и нам говорят о том, что это учения, – на самом деле это вранье. Никакие это не учения.

На самом деле, войска НАТО провоцируют Россию, натовские самолеты у границы с Россией – это не учения. Ну чему они там учатся, скажите? Чему на границе Украины и России учатся войска НАТО? Они там что, учатся гуманитарную помощь раздавать? Или они учатся лесные пожары тушить? Они там провоцируют Россию.

В конце концов, я напомню о том, что военная концепция национальной безопасности Украины, утвержденная Петром Порошенко в 2016 году, ее вторая глава, предусматривает, что территория Украины рассматривается как территория, на которой в ближайшей среднесрочной перспективе возможна война между войсками НАТО и Российской Федерацией. Повторюсь, на территории Украины.

Этой концепцией, утвержденной президентом Порошенко, уже предусмотрено, что Украина является территорией, то есть полем боя, на котором войска НАТО и войска Российской Федерации будут выяснять между собой отношения. На нашей земле, на нашей территории указом президента Порошенко. А теперь президент Зеленский.

Зеленский своим указом разрешил эти учения, которые проводятся на протяжении всего года каждый день. На территории Украины расположились военные стран НАТО, боевые самолеты, в том числе бомбардировщики, несущие на борту ядерные заряды, у границ России. Это не учения – это провоцирование России. Самолеты НАТО в нашем небе – это провокация войны, реально запахло войной и эта война для Украины вполне реальная», – заявил Кузьмин.

Напомним, 4 сентября три американских стратегических бомбардировщика B-52H, не заходя в воздушное пространство России, полтора часа маневрировали в непосредственной близости от Крыма – над Геническом и Мелитополем. Весь полёт над Украиной тройку стратегов США сопровождали украинские истребители.