Бомбардировщики США в небе Украины предвещают кровавые провокации

14.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Стратегические бомбардировщики США снова в небе Украины, но на этот раз в Киеве заявили о начале регулярного патрулирования воздушного пространства страны.

Об этом сообщается на странице в «Facebook» пресс-службы Командования воздушных сил ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские партнеры являются последовательными в своих действиях, поддерживая Украину, как на дипломатическом фронте, так и в украинском небе.

Сегодня, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил ВСУ, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова в воздушном пространстве Украины», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе прямо указали, что американские В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря.

«Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Экипажи B-52 обеспечивают возможность коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – добавили в украинских ВС.

В ведомстве подчеркнули, что данные манёвры – это очередной намёк Москве от «стратегических партнёров», что Запад не оставит Украину наедине с Россией и не даст «превратить Черное и Азовское моря во внутренние озёра РФ».

Ситуацию прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«В воздушное пространство Украины снова влетели американские стратегические бомбардировщики. На этот раз было уже три В-52H, которые вместе с заправщиками, тремя разведчиками Королевских ВВС Великобритании и двумя транспортниками ВВС США прошли в 37,5 км от черноморского побережья Крыма. Об этом сообщило командование ВС ВСУ.

Уж часто в последнее время разлетались эти американские «ястребы», «партнеры» Украины», – отметил экс-депутат.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что теперь никто не застрахован от кровавых провокаций и напомнил трагедию с крушением малазийского рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

«Например, какая-то ракета вылетит и попадет прямо в американский̆ или английский самолет. А ведь эти гады на все способны! Им ведь человеческие жизни – это ничто. Как вы думаете, кто обратно будет виноват? Да, конечно же, Россия! Вот за это я сильно переживаю.

Ведь мы помним сбитый Боинг рейса МН-17 в 2014 году. Конечно же, мне не хочется об этом думать.

Но от этих негодяев, которые сегодня правят в Украине, этих американцев, можно все, что хочешь ожидать! Они ведь спровоцировали майдан-2014 и войну на Донбассе. И, как всегда, – это «не они»! И во всем виновата Россия! Поверьте, мне страшно! Но это факт», – написал Алексей Журавко.

Напомним, 4 сентября целая эскадрилья военных самолётов США кружила у границ Крыма, проводя разведку и отрабатывая возможные удары по полуострову.

Кроме того, после данного инцидента, несмотря на то, что российские ПВО полностью контролировали ситуацию, эксперты в Москве предложили объявить наконец Украину врагом России.