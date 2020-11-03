«52-й штат Трампа» – Республика Молдова

03.11.2020, Кишинев, Алексей Тимчук

Уже вскоре американцы узнают, кто их президент – останется на посту республиканец Дональд Трамп, или его сменит демократ Джо Байден. Но едва ли не с большим трепетом ждут результатов этих выборов политические круги Молдовы. Для них от исхода выборов в США зависит даже больше, чем от первого тура собственных президентских выборов, прошедшего 1 ноября.

Расколотое пророссийское большинство

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В Молдове хорошо знают – каждый раз, когда меняется президент США, происходит и ротация кураторов маленькой постсоветской республики на уровне Госдепа. А влияние Госдепа на Молдову переоценить в принципе сложно.

Когда республиканец Трамп сменил демократа Обаму, штат гласных и негласных кураторов сменился примерно наполовину. Всё-таки, слишком резко менять дипломатические кадры американцы не привыкли. Многие кадры времён Обамы сохранили влияние.

Если Трамп будет избран на второй срок, его люди получат контроль над «молдавским направлением» уже полностью. Если победит Байден – всё развернётся в обратном направлении.

Добрый дядюшка Дерек

Главное лицо «трамповской конъюнктуры» для Молдовы – чрезвычайный и полномочный посол США Дерек Хоган. За время исполнения миссии он уже успел кое-чем отметиться. Например, когда после парламентских выборов левая (Партия социалистов Игоря Додона) и правая (блок ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе) оппозиция решили объединиться против контролировавшего всю власть олигарха Влада Плахотнюка, именно Хоган провёл с последним встречу – после чего Плахотнюк резко расхотел цепляться за власть и покинул страну.

Колоритный афроамериканец Хоган вовсе не так прост, как может показаться на первый взгляд. Это опытный дипломат высокого ранга – когда-то он служил специальным помощником государственного секретаря США Колина Пауэлла.

Как же так сложилось, что, подобно другому потомку африканцев, Александру Сергеевичу Пушкину, он оказался «в плену Молдавии печальной», фактически в ссылке? Просто Хоган считался однозначным «голубем», а во времена Джорджа Буша-младшего таких не ценили. Так что с уходом Пауэлла из администрации Буша завершился и карьерный взлёт его протеже Хогана.

Надо отметить, что Хогана за упорное желание гнуть свою линию сильно невзлюбила команда демократов. Они-то, демократы, были очень не против сохранить у власти Плахотнюка, по возможности в коалиции с Санду и Нэстасе. Хоган в их глазах «пошёл на поводу у Европейского Союза и Российской Федерации» – когда поддержал коалицию «Додон-Санду-Нэстасе».

Заводной советник

Негласный лидер «демократической команды» – заместитель главы американской дипмиссии Мартин Макдауэлл. Не будучи «ставленником команды Трампа», он, однако, считался последние два года более влиятельным человеком, чем его непосредственный начальник, Дерек Хоган.

Дело в том, что в Кишинёве однофамилец знаменитого актёра, кубриковского «Заводного апельсина» работает не в первый раз. Он уже служил здесь политическим советником в 2004-07 и выстроил сеть агентов влияния из общественных и мониторинговых организаций. Многие считают, что даже отъезд Макдауэлла в Словению не ослабил его влияния, а протеже всесильного советника сыграли немалую роль в организации печальных событий 7 апреля 2009 года, когда обезумевшая толпа разгромила в Кишинёве здания парламента и президентуры.

Кроме того, подобно многим «кураторам-демократам», Макдауэлл не видит Молдову независимым государством. Он был бы рад полностью перенести все проекты в Бухарест, оставив Молдову румынской провинцией. А потому ненавидит Европейский Союз и особенно Российскую Федерацию, которые считают подобное неприемлемым.

«Трамп или кровь»

Когда-то сторонники американской демократии, ограбленные на президентских выборах 1877 года, выходили с лозунгами «Тилден или кровь!». Сейчас их молдавским коллегам пришлось думать в том же направлении.

В случае победы Джо Байдена и усиления «группы Макдауэлла» (а, возможно, и отзыва «голубя» Хогана) Республику Молдова наверняка ждёт майдан. Причём деятельный Макдауэлл, вполне возможно, захочет торпедировать события и начать действия уже в день второго тура, не дожидаясь подсчёта голосов – а то вдруг проамериканский кандидат Майя Санду и так выиграет, и никакой движухи?

Самое смешное, что больше всего победы Джо Байдена боятся…. Сами прозападные политики Молдовы. Они не очень решительны. Они любят, когда всё делают за них. А тут – самим устраивать «цветную революцию»…

Единственный, наверное, молдавский политик, который молится на победу Байдена – пресловутый Влад Плахотнюк. Вот уж в мутной воде эта рыба может снова выплыть из Днестра или Прута.

Словом, молдавские левые сегодня находятся на втором месте в мире по любви к Дональду Трампу. На первом – молдавские правые.