Молдова. Дело ясное, что дело тёмное

02.11.2020, Кишинёв, Алексей Тимчук

Завершился предварительный подсчёт голосов по итогам первого тура выборов президента Республики Молдова. Пророссийский кандидат Игорь Додон прошёл во второй тур со второго места – 32,6%. Первой же сенсационно стала лидер прозападной партии «PAS» Майя Санду – 36,2%.

Многие её сторонники в эйфории – смогла обойти в первом туре не кого-нибудь, а действующего президента – и уже спешат поздравить с собственным президентским креслом. Но не всё так просто в Молдове. Давайте разбираться.

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Расколотое пророссийское большинство

Пророссийский сегмент остаётся доминирующим в молдавском избирательном поле. Три кандидата, отыгрывавшие «пророссийскую карту» – действующий президент Игорь Додон, бельцкий мэр Ренато Усатый и депутат Виолета Иванова – заняли места со второе по четвёртое, в общей сложности получив 56 процентов на троих. Явное большинство.

Кроме того, серьёзным фактором стало голосование в диаспоре. Из почти 1,35 миллионов проголосовавших молдаван примерно 150 тысяч сделали это за границей – и там расклад был «78 против 22» в пользу «правых», прозападных кандидатов. Если считать голоса чисто по Молдове, расклад вполне соответствует прогнозам – 60 на 40 в пользу тройки Додон-Усатый-Иванова.

Кстати, без диаспоры и главный кандидат от правых – Майя Санду – не сумела бы выйти на сенсационное первое место. Вообще их с Додоном результаты близки, но конкретно внутри Молдовы чуть впереди был именно Додон.

Тем забавней смотрятся теперь предвыборные заявления «правых» о том, что именно за рубежом произойдут массовые фальсификации. Получается, фальсифицировали как раз в пользу Санду?

Если учесть, что Центризбирком продлил сроки голосования как раз на зарубежных участках, то есть подыграл правой оппозиции… Впрочем, о том, как именно и кем именно проводятся в Молдове «традиционные фальсификации», мы разъясняли почти за месяц до выборов.

Кто «подбил» Додона?

На первый взгляд, неудача Додона кажется логичной: его конкурент Майя Санду получила голоса прозападного избирателя почти целиком (другие «правые» кандидаты остались в рамках арифметической погрешности), а вот Додону пришлось «делить» голоса с Усатым и Ивановой. Но не всё так просто.

Ренато Усатый не то, чтобы не спойлер… просто он оказался «спойлером вопреки». Он рассчитывал получить уверенное третье место, массово собрав голоса в северных районах, отобрав их у Додона. Однако, этого не произошло. Именно на Севере, где у Усатого есть команды, местные избранники, он всё равно не смог стать однозначным лидером. Додон остался для северян (а это электорат пророссийский) более понятным.

Даже в «северной столице», в Бельцах, мэр Усатый получил всего лишь 50,38% голосов при явке ниже, чем на парламентских выборах. Да, именно «всего лишь». Это не победа Усатого, это конфуз. В количественном отношении кандидата в президенты Усатого поддержало примерно столько же бельчан, сколько и кандидата в мэры Усатого, а ведь ажиотаж вокруг президентских и мэрских выборов несравним! Нет, Усатый не смог преподнести сюрприза там, где хотел…

А вот где результаты Ренато Усатого стали сюрпризом для всех (включая его самого) – так это в центральных и юго-западных районах страны. Там, где у него нет и не было сильных команд. Там, где на него всегда смотрели косо. И где Додон должен был забирать все пророссийские голоса, какие там можно собрать (их там не большинство, как на Севере, но тоже много) – ведь это у Додона там свои председатели районов, мэры, советники…

То, что изрядная часть левого электората в «неусатовских» районах между Додоном и Усатым выбрала последнего – тревожный знак. Это не выбор в пользу Усатого. Это голосование в пику Додону. Стоит полагать, если бы Усатый не выдвинул свою кандидатуру, эти люди отдали бы голоса другому «пророссийскому, но не Додону» – Виолете Ивановой, например.

Вообще, тот факт, что Иванова уступила Усатому в два с половиной раза (6,5% против 16,9) объясняется исключительно её низкой узнаваемостью. Если бы мог участвовать её партийный босс – Илан Шор – они бы с Усатым наверняка выступили на равных.

Кто же помешал Игорю Додону? В первую очередь, его собственная команда. Те, кто проводил слабую кампанию, кто вёл себя агрессивно по отношению к избирателям, а кто и просто саботировал работу, считая, что «старики и русскоязычные и так проголосуют». Проголосовать-то они проголосуют, но вот за кого – каждый сам решит.

Усатого и Шора это тоже касается. Их команды не смогли или не захотели сделать своих работодателей политиками республиканского масштаба. Усатый относительно уверенно чувствует себя в Бельцах и окрестных районах, Шор – в окрестных районах Оргеева. За пределами этих регионов они могут получить голоса только протестного электората, которому плевать за кого голосовать – лишь бы оппозиционный и пророссийский одновременно. Были бы вместо Усатого и Шора, скажем, Воронин и Ткачук – голосовали бы за них.

Правым рано пить шампанское

Майе Санду стоит вспомнить слова своего бывшего начальника по правительству и партии Влада Филата: «Не торопитесь пить шампанское – великие победители могут стать великими проигравшими». Что ж, экс-премьеру, который, в конце концов, угодил в тюрьму за коррупцию, и никто его не поддержал, виднее.

Надо сказать, четыре года прошли для кандидата в президенты Санду не просто так. Во время кампании 2016 года она вела себя агрессивно, сама отталкивала неопределившихся избирателей – за что и поплатилась. Теперь сделала выводы, на чём и поднялась.

Характерный эпизод – взаимная пикировка Санду с её «заклятым другом» Андреем Нэстасе. Тот откровенно хамил Санду, провоцировал на скандал. Ну, а Майя, не без помощи советчиков, элегантно «подставила правую щёку» – заявила, что поддержит Нэстасе, если тот выйдет во второй тур. Итог – Нэстасе едва преодолел планку в 3%, а Санду выходит во второй тур с первого места. Хотя всего год назад они воспринимались как равные. И без этого падения Нэстасе никакого первого места ей бы не видать.

Надо отдать госпоже Санду должное – она смогла объединить вокруг себя практически весь стабильный прозападный электорат уже в первом туре, не дожидаясь второго. Но вот что делать во втором – очень большой вопрос.

На кого дальше делать ставку? Да, за неё горой стоят центральные районы, изрядная часть Юго-Запада, довольно достойные результаты в Кишинёве, ну и про верную диаспору не забываем. Но хватит ли этого для второго тура?

Явное большинство участников первого тура – пророссийский электорат. И это при том, что в первом он был расколот, а значит какая-то его часть просто не вышла на участки, но второго тура ждёт: «Додона мы по носу щёлкнули, а теперь и правых приложим!».

Источники отмечают, что главную ставку во время кампании Санду сделала на «плавающие районы» (Унгенский, Каушанский и несколько других), где число «правого» и «левого» электората примерно поровну. Она просто забыла, что это не выборы президента США, где первое место в районе (то есть, конечно, штате) обеспечивают все голоса выборщиков от штата. А в Молдове, вообще-то, считаются не проценты, а голоса. Каждого избирателя.

Правые лидеры прошлых лет – Филат, Плахотнюк, Урекян и другие – прекрасно помнили, что получить на Севере или в Гагаузии, в других «левых» регионах, можно и меньше, но достаточно, чтобы это «меньше» дало больше в сумме с остальными показателями.

Санду (равно как и «съеденные» ей Нэстасе, Цыку, Киртоакэ) полностью забыли про «недостаточно прозападные» регионы, а также про работу с пенсионерами, с русскоязычными, с агропроизводителями, с бюджетниками, с промышленной интеллигенцией… и это им всем может очень сильно аукнуться уже две недели спустя.

Так что продолжаем следить за Молдовой. Будет очень интересно.