70% бежавших в Польшу – русскоязычные приспособленцы. Но они достали не меньше бандеровцев

Анатолий Лапин.  
01.09.2025 10:55
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 490
 
Дзен, Польша, Украина, Эмиграция


Подавляющее большинство граждан Украины, сбежавших в Польшу после начала СВО, – это не бандеровцы-западенцы, а русскоязычные приспособленцы, которые в публичных местах зачастую переходят на мову.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману рассказал экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подавляющее большинство граждан Украины, сбежавших в Польшу после начала СВО, – это не бандеровцы-западенцы,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Еще некоторое время назад украинцы, проживающие в Польше, пытались даже искусственно, в публичных местах разговаривать на украинском. Большинство из них, по оценкам операторов сотовой связи, которые считают, сколько кто устанавливает приложений, каких, – более 70% украинцев, проживающих в Польше, – это чисто в языковом и культурном плане – «русский мир», против которого власти Польши провозглашают свою священную борьбу. Одновременно открывая дверь в Польшу миллионам представителей «русского мира», – описал парадоксальную ситуацию Пискорский.

Так или иначе, отметил он, число беженцев с Украины уже настолько велико, что провоцирует конфликты.

«Еще несколько лет назад, до начала российской операции на Украине проживало миллиона полтора украинцев, они вели себя очень культурно, корректно, они действительно работали, пытались построить более качественную жизнь, чем у себя в стране, никто к ним плохо не относился.

Но, когда мы перешагнули то, что можно определить, как критическую массу, появляется криск серьезных конфликтов, которых Польша не видела с 45-го года.

Конечно, у нас есть меньшинства – есть немцы, евреи, белорусы, есть многие другие национальности, но, все-таки, вплоть до недавних времен польское население на 93-95% – это этнические поляки. Естественно, если появляется волна миграции из любой страны, и их несколько миллионов, мы к этому не привыкли», – отметил Пискорский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить