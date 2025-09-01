Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подавляющее большинство граждан Украины, сбежавших в Польшу после начала СВО, – это не бандеровцы-западенцы, а русскоязычные приспособленцы, которые в публичных местах зачастую переходят на мову.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману рассказал экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Еще некоторое время назад украинцы, проживающие в Польше, пытались даже искусственно, в публичных местах разговаривать на украинском. Большинство из них, по оценкам операторов сотовой связи, которые считают, сколько кто устанавливает приложений, каких, – более 70% украинцев, проживающих в Польше, – это чисто в языковом и культурном плане – «русский мир», против которого власти Польши провозглашают свою священную борьбу. Одновременно открывая дверь в Польшу миллионам представителей «русского мира», – описал парадоксальную ситуацию Пискорский.

Так или иначе, отметил он, число беженцев с Украины уже настолько велико, что провоцирует конфликты.