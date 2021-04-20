«А чем их транзит лучше?» – Меркель не отказала себе в удовольствии унизить Украину

20.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Германия не будет отказываться от строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на противоречия с партнерами по ЕС.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на сессии ПАСЕ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Меркель, нет никакой разницы между газом, который попадает в ЕС транзитом через Украину или Турцию.

«Я знаю о противоречиях в связи с «Северным потоком – 2», знаю позицию многих стран — членов ПАСЕ. Как ЕС, мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что газ не из «Северного потока – 2», который пока не прокачивается, и газ из «Северного потока – 2» – не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию», — заявила Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что несмотря на то, что вокруг проекта идет политическая борьба, Берлин должен поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в сфере энергетики.

По мнению экс-депутата Верховной рады, бывшей главы Комитета по иностранным делам Анны Гопко, решением сохранить «Северный поток-2», Меркель пошла против «ценностей» Евросоюза, но в интересах Германии. Политик также припомнила канцлеру ФРГ «грехи» против Украины.

«Меркель и ее заявление по СП-2. Ничего неожиданного. Интересы Германии для канцлера всегда были превыше всего. На этот раз очевидно и больше, чем ценности ЕС. Нам нужно проактивнее сейчас взаимодействовать с поляками для защиты своих интересов.



Напомню попутно, что именно Меркель убедила Обаму не дать нам оружие, как и внедрение эмбарго в отношении Украины после «Минска-2». Есть еще и позиция «против» ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте 2008. Учимся, господа, делать выводы и прагматично защищать свои интересы», – написала Гопко в своем блоге.

Ранее экс-представитель Украины на переговорах в Минске и бывший кандидат в президенты Роман Бессмертный заявил, что президент США Джо Байден пошёл на уступки Москве, поскольку после телефонных переговоров между Белым домом и Кремлем возобновилось строительство «Северного потока-2».