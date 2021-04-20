Байдена заподозрили в «зраде»: После звонка Путину возобновилось завершение «СП-2»

20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Президент США Джо Байден пошёл на уступки Москве, поскольку после телефонных переговоров между Белым домом и Кремлем возобновилось строительство «Северного потока-2».

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил украинский дипломат, экс-представитель Украины на переговорах в Минске и бывший кандидат в президенты Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый неприятный факт истории с телефонными звонками, который совпал – после первого разговора Кремль возобновил строительство «Северного потока-2». И сегодня выходит всё больше и больше информации о том, что Вашингтон всё-таки махнул головой на то, чтобы этот процесс возобновился. Если это станет доказанным фактом, то это очевидно свидетельствует про определённую раздвоенность позиции.

В отношениях между Москвой и Вашингтоном эти качели будут всё время, а чтобы избежать того, чтобы стать объектом этих качелей, необходимо субъективироваться в международных отношениях и внешней политике, необходимо перестать быть разменной монетой», – сказал он.

Напомним, ранее президент США воздержался от резких выпадов в адрес Владимира Путина – напротив, заявил о готовности к диалогу. Правда, он упомянул о том, что у Америки были возможности ввести более жесткие санкции против Москвы, однако Байден от них отказался – якобы, во имя сохранения возможности сотрудничества двух стран.

Также в Киеве отметили, что все разговоры о членстве Украины в НАТО – пустая болтовня, поскольку на самом деле Киев НАТО не нужен.