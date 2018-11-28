28.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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А если собьют? – у Порошенко объяснили, почему ВВС не пришли на помощь морякам

Украина не стала поднимать военную авиацию во время инцидента, произошедшего в районе Керченского пролива в минувшие выходные, потому что могла ее потерять.

Об этом в эфире UkrLife заявил сотрудничающий с администрацией президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, силы Украины и России неравны и добиться паритета в воздухе вряд ли удастся даже в ближайшие 10 лет, а потому он предложил оценивать ситуацию без эмоций.

«Если бы подняли авиацию, направили ее туда, во-первых, мы бы потеряли часть этой авиации, потому что превосходство и на море, и в воздухе у России. И мы это превосходство не можем ликвидировать. Мы его уменьшили немножко в последние годы. Но при нашем бюджете и при наших экономических возможностях – кто бы ни был министром обороны, президентом, премьер-министром – мы не в состоянии в ближайшие пять, десять, а возможно и больше лет ликвидировать этот разрыв. Представьте, подняли бы авиацию, и мы бы потеряли, как потеряли в 14-м году на Донбассе часть нашей авиации», – заявил Фесенко.

Отметим, что начальник Генштаба ВСУ утверждает, что в ходе инцидента в Керченском проливе по украинским катерам нанесли удар российские ВКС.

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