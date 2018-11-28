В Раде уже считают минуты подлета российской боевой авиации до Киева

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Военное положение на Украине было принято заранее, потому что в случае реального наступления российской армии Верховная рада не успеет собраться.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель президента Украины в парламенте Артур Герасимов.

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«Если у нас тут в студии есть военные, они понимают, что такое современная война – это часы. Давайте, если кто-то забыл, какое расстояние от Киева до российской границы? А я вам скажу – 220 километров. Вы знаете, сколько истребитель военный это расстояние преодолевает? Минуты. А что нам предлагается? Предлагается: «А вы, парни, ждите агрессии, а после того, пока будут лететь самолеты, вы, возможно, все примете», – заявил Герасимов.

Отметим, что начальник Генштаба ВСУ утверждает, что в ходе инцидента в Керченском проливе по украинским катерам нанесли удар российские ВКС.

Ранее президент Украины предложил ввести в стране военное положение после столкновений возле Керченского пролива, где Россия задержала 3 единицы украинских ВМС, пытавшихся зайти в Азовское море без согласования с РФ.

Кроме того, Верховная рада поддержала инициативу Порошенко и утвердила военное положение сроком на 30 дней в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.