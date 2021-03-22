А нас за что? Американские газеты удивлены решением Москвы отозвать посла

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Американская пресса сначала не обратила внимание на выпад президента США против российского лидера Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Американская внешняя политика – конечно, зеркало внутренней, а там сейчас царит глубокий раздор, мода клеймить соперников последними словами вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Так и внешнюю политику американские пресса и эксперты сегодня оценивают не по содержанию, а по резкости публичных заявлений. Характерно и то, что американская пресса поначалу не обратила внимания на оскорбительные выпады Байдена в отношении российского лидера, а затем сильно удивилась решению Москвы пригласить из-за них своего посла на консультации», – отмечается в статье.

Это удивление, считает издание, – прямое следствие двух параллельных процессов.

«С одной стороны, после провалившейся «перезагрузки» Вашингтон постепенно сводил реальное содержание двустороннего диалога с Москвой к нулю, а после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году истеблишмент превратил этот диалог в разменную монету во внутриполитических дрязгах. В результате, по-видимому, американские политики настолько уверены, что терять в двусторонних отношениях нечего, что даже немыслимые прежде выпады в адрес России сегодня никого не шокируют», – пишет газета.

В свою очередь профессор истории Американского университета Питер Кузник считает, что США и Россия оказались перед угрозой перерастания политического конфликта в военный.

«Обстановка в мире была опасна и до этой ссоры, ведь обе стороны модернизируют ядерные арсеналы, а высшие военные чины в США предупреждают о растущей угрозе ядерной войны с Россией и Китаем», – говорит американский эксперт.

По его словам, выпад Байдена и последовавший за ним отзыв российского посла из США «только делает эти угрозы все более реальными и ощутимыми».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».

После этого Москва отозвала своего посла из Вашингтона.