«А Порошенко-то беззубый!»

13.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко на публике повторят мантры о «войне со страной-агрессором», а на деле президент-олигарх охотно продолжает вести бизнес с российскими компаниями.

Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал депутат Верховной Рады Виталий Куприй, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему сейчас такие рукопожатия с Путиным у лидеров европейских стран, почему никто не говорил, что у нас идет война, а все дискуссии ООН перевелись на то, что это наши внутренние проблемы?

Потому что у нас такой беззубый президент. Этот человек – патриот собственного кармана, который не занимается защитой страны и только и врет с экранов телевизоров о том, какой он защитник страны.

В марте люди, приближенные к президенту Порошенко, инвестировали в Российскую Федерацию около 100 миллионов долларов, они купили у банка «ВТБ» акции компании «Burger King». Скажите, как можно, воюя со страной-агрессором, помогать ей деньгами?

Почему сейчас расцветает российский капитал на территории Украины, а в облэнерго в собственниках до сих пор есть россияне? Мы видим, как Николаевский глиноземный завод делает сырье для российского алюминия, для «Русала». За Липецкой фабрикой еще много чего есть, торговля процветает.

Скажите, если Россия просто наслаждается таким состоянием, если мы не вводим сами санкции, Америка вводит, а мы не вводим, что это значит? Что Украине это выгодно, и весь мир на это смотрит и говорит: «Вы же сами не определяетесь, что вы будете делать», – обратился депутат к зрителям.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал видеообращение к Порошенко боевиков ВСУ, требующих прислать им на передовую мяса и сала вместо мешка бананов.