А раньше что мешало? – В Москве анонсировали удар по личному бизнесу Зеленского

Похищением российского гражданина – представителя ЛНР в СЦКК, Украина фактически объявила войну России, и теперь Москва обязана ответить адекватными жесткими мерами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь понятно, что украинские террористы уверены – если они смогли похитить гражданина России, несмотря на то, что у него был нейтральный статус. Потому они на полном серьёзе говорят, что российского посла в Кабо-Верде тоже могут похитить, и даже расписывают, как они собираются это делать.

Вообще-то это объявление войны Российской Федерации. То, о чём они всё время говорят – что они находятся в состоянии войны с РФ.

Я только одного не понимаю – если они перешли к похищению российских граждан, и разрабатывают планы похищения наших государственных деятелей, мы будем делать вид, что ничего не происходит? Или наконец-то проснёмся и ответим так, чтобы было понятно?

Для начала хотя бы жесточайшие экономические санкции. В частности – по личному бизнесу Зеленского, по его личным финансам. Который до сих пор прекрасно зарабатывает на РФ», – сказал Соловьев.