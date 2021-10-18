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18.10.2021 13:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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А раньше что мешало? – В Москве анонсировали удар по личному бизнесу Зеленского

Новости УкраиныПохищением российского гражданина – представителя ЛНР в СЦКК, Украина фактически объявила войну России, и...

Похищением российского гражданина – представителя ЛНР в СЦКК, Украина фактически объявила войну России, и теперь Москва обязана ответить адекватными жесткими мерами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь понятно, что украинские террористы уверены – если они смогли похитить гражданина России, несмотря на то, что у него был нейтральный статус. Потому они на полном серьёзе говорят, что российского посла в Кабо-Верде тоже могут похитить, и даже расписывают, как они собираются это делать.

Вообще-то это объявление войны Российской Федерации. То, о чём они всё время говорят – что они находятся в состоянии войны с РФ.

Я только одного не понимаю – если они перешли к похищению российских граждан, и разрабатывают планы похищения наших государственных деятелей, мы будем делать вид, что ничего не происходит? Или наконец-то проснёмся и ответим так, чтобы было понятно?

Для начала хотя бы жесточайшие экономические санкции. В частности – по личному бизнесу Зеленского, по его личным финансам. Который до сих пор прекрасно зарабатывает на РФ», – сказал Соловьев.

По его мнению, необходимо также пресечь деятельность российских фирм, которые продолжают торговать с Украиной и зарабатывать на войне в Донбассе.

«Надо скоординировать позицию с президентом Белоруссии Лукашенко. Мне кажется, что вообще надо ввести до момента освобождения заложников полную блокаду всего – и с территории Белоруссии, и с территории РФ на Украину не должно идти ничего.

А барыг надо вывести и поставить к стенке. И давно. И в первую очередь – российских.

Вытащить каждого российского барыгу, и отдать их в ДНР. Чтобы они сначала там рыли окопы. А потом посмотрим, что с ними делать», – добавил телеведущий.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Россия может начинать принуждение Украины к миру без всякой опаски.

«Если мы ответим, то никакой Третьей мировой войны не будет, это нужно чётко понимать. Никто не будет вписываться за эту Украину.

Вопрос в другом – мы граждане Украины, мы сами можем освободить свою страну. Безусловно, без помощи большого брата мы не справимся. Но вопрос в одном – миллиардеры всегда только зарабатывают на этой войне, пророссийские они или проукраинские. Ставку нужно делать только на тех, кому отступать некуда. Только эти люди смогут навести порядок в собственной стране», – резюмировал Марков.

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