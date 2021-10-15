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15.10.2021 13:16 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Политика, Украина
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«Мы устали терпеть беспредел ВСУ». В Донецке протестующие заблокировали офис ОБСЕ

Новости УкраиныЖители Донецка, вышедшие в знак протеста против преступного похищения украинскими диверсантами представителя ЛНР в...

Жители Донецка, вышедшие в знак протеста против преступного похищения украинскими диверсантами представителя ЛНР в СЦКК, заблокировали офис мониторинговой миссии ОБСЕ.

Видео с места событий опубликовали Telegram-каналы «Donbassr» и проекта «WarGonzo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дончане вышли к гостинице «Park Inn» в центре столицы ДНР, где располагаются сотрудники миссии.

Пикетирующие пообещали блокировать вход и автомобили ОБСЕ до тех пор, пока не будет адекватной реакции со стороны наблюдателей.

Также протестующие требуют, чтобы представители миссии способствовали освобождению из украинского плена представителя ЛНР.

Дончане, которых собралось более сотни, вышли с плакатами «Свободу гражданину ЛНР и России», «Укронацисты применили оружие против обезоруженного офицера ЛНР и гражданина РФ», «Мы устали терпеть беспредел ВСУ», «ВСУ и СБУ убивают и похищают людей! ОБСЕ, вы это видите», «ОБСЕ, выполняйте свой мандат», «Слепой наблюдатель ОБСЕ – идеал для укро-террористов».

«Граждане ДНР, патриоты, пришли, чтобы выразить протест ОБСЕ, что они ничего не сделали для того, чтобы это похищение предотвратить. Люди собрались разного возраста, разных профессий, здесь ни одного военного нет, здесь нет представителей каких-то организаций, это спонтанный митинг неравнодушных людей», – прокомментировал один из участников акции.

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