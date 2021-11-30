«А разве мы не летаем в Крым?» – Лукашенко изобразил удивление

30.11.2021  23:50 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Крым, Россия, Транспорт


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал вид, будто не знает о том, что национальная компания «Белавиа» до сих пор не совершает регулярных рейсов в Крым, которые он пообещал открыть еще летом.

Это произошло во время интервью Лукашенко российскому государственному агентству РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал вид, будто не знает о том, что национальная компания...

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«А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. Если не летаем… Если нам надо будет перевезти наших людей, а у нас там санаторий свой, у нас руки развязаны. Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза или полтора круг будет дальше», – сказал Лукашенко.

Летом, когда президент Александр Лукашенко обещал открыть прямые перелеты Минск-Симферополь, руководство «Белавиа» заявило, что не считает такие рейсы экономически оправданными, и боится санкций. На сайте компании Симферополь обозначен как  украинский город.

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в руководстве «Белавиа», что авиакомпания  может в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Крым после сегодняшних слов Лукашенко о формальном признании Крыма российским.

Белорусский политик Артём Агафонов, один из инициаторов кампании «Признай Крым», которую проводили пророссийские силы в Белоруссии, замечает, что высказывание Лукашенко о признании полуострова российским пока что юридически не закреплено.

«Да, пока это слова, но они впервые были в форме предельно четкой, не допускающей других толкований. Жду в ближайшем будущем визита главы государства на полуостров, но жду также и правового закрепления сказанного – как минимум, соответствующих юридически значимых документов на уровне МИД, Правительства, Парламента, снятия барьеров для сотрудничества с Крымом, а к началу курортного сезона неплохо бы и консульство там открыть», – прокомментировал Агафонов.

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