Адвокат «хизбов» похвастался, как «обломал» российского следователя по делу ВМСУ

17.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Адвокат Эмиль Курбединов, известный по защите членов запрещенной в РФ группировки «Хизб-ут-Тахрир», а ныне – защитник сдавшегося командира бронекатера ВМСУ «Никополь» Богдана Небылицы, отказался давать российскому следователю подписку о неразглашении материалов дела.

Об этом Курбединов рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, что заявил следователь, это у меня попытались взять подписку о полном неразглашении процессов, которые проходят по этому делу. Я сказал, что не считаю нужным давать такие подписки, что это ограничивает права моего подзащитного и мою профессиональную деятельность. Я не дал такую подписку на данный момент», – заявил он.

Отметим, что Курбединов ранее был арестован на пять суток по решению Киевского районного суда Симферополя за публикацию в соцсетях экстремистской символики, и после выхода на свободу сразу отправился к своему подзащитному в Москву.

Судя по тому, что Курбединов уже вскоре появился на пресс-конференции в Киеве, украинские силовики закрыли глаза на незаконные, с точки зрения Киева, полеты из Симферополя в Москву.