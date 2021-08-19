Адвокат осужденного в Казахстане Тайчибекова: Вот список организаторов репрессий

19.08.2021 22:12 (Мск), Москва, Алексей Топоров

Судебный процесс в Казахстане над пророссийским активистом Ермеком Тайчибековым, осужденным сегодня на семь лет строгого режима, превратился в нарушение уголовно-процессуального и конституционного права.

Россия обязана вмешаться в ситуацию и запретить въезд на свою территорию причастным к организации репрессий против русофила. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из адвокатов Ермека Тайчибекова – Галым Нурпеисов.

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Досье: Ермек Тайчибеков – последовательный пророссийский общественный деятель и правозащитник Казахстана. Выступает за возрождение единой страны в форме Российской империи или СССР, подал в парламент Казахстана собравшую 200 тысяч подписей петицию о придании русскому языку статуса государственного (на сегодняшний день за русским языком в Казахстане закреплен статус официального языка). Называет тех казахов, что выступают против интеграции с Россией, «сепаратистами», напоминает, что русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации, считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает ЛНР и ДНР. Имеет финансовое образование, работал в банках, вел бизнес. В ноябре 2015 года был арестован, а в декабре того же года осужден на четыре года по обвинению в «разжигании межнациональной розни». Тайчибекова пытались признать невменяемым, но экспертиза показала, что он дееспособен и психически адекватен. Через два года вышел по УДО. Комитет финансового мониторинга Министерства финансов и Генеральная прокуратура Республики Казахстан наложили на Тайчибекова пожизненные санкции: ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать в госструктурах, официально получать материальную помощь. Имущество активиста было конфисковано и изъято в счёт государства, он находится в «черном списке» банков Казахстана, в регистрирующих органах, как лицо, финансирующие международный терроризм (так власти Казахстана трактуют поддержку ЛДНР). После освобождения разочаровался во внешней политике России и сконцентрировался на консультационной защите прав русского населения Казахстана и борьбой с коррупцией и произволом органов власти в отношении своих соплеменников. В сентябре прошлого года Ермек Тайчибеков был арестован в Алма-Ате за активность в соцсетях, а также идеи, озвученные в интервью российскому порталу Украина.ру и израильскому телеканалу ITON TV.

П.Н.: Брат Ермека – Марлен, рассказал мне, что вплоть до сегодняшнего дня у него было ощущение, что Ермека удастся отстоять….

Г.М.: Да, было такое ощущение. Во-первых, потому что во время досудебного следствия права Ермека были грубейшим образом нарушены, мы исследовали материалы дела, указали на все эти нарушения, выявили фальсификацию, допросили эксперта – тот вообще не смог нам ничего толком ответить.

Во-вторых, мы по полочкам разложили инкриминированную статью, у нас же были изменения по статье, ранее она называлась «возбуждение национальной розни», потом в 2020 году Токаев своим указом, поскольку адвокаты неоднократно говорили, что нельзя использовать статью с формулировкой «возбуждение розни», велел заменить формулировку на «разжигание розни». Соответственно, механизм этой статьи коренным образом менялся. Судья это видел, но, тем не менее, вынес такой приговор.

Я вам честно скажу, у Ермека дело белыми нитками шито. И я не то, что крайне возмущен, я считаю, что мы достигли дна нашего судопроизводства.

Вы упомянули фальсификацию: если можно, скажите, о чем идет речь?

Там в материалах дела имеется скриншот социальной сети фейсбук с постом, который якобы написал Ермек Тайчибеков по погрому дунган. В принципе, текст жестковатый и конфликтогенный, но если разобраться, то в нем ничего криминального нет. Ермек сказал, что авторство этого поста не принадлежит ему.

Что интересно, в материалах дела имеется поручение следователя об установлении ID- номера, чтобы установить, откуда выходил этот текст, кому принадлежит, и соответственно рапорт оперативного сотрудника, который отвечает, что на сегодняшний день аккаунт установить невозможно, потому что он неактивен и никакой информации по нему мы вытащить не можем.

Но почему-то его все равно предъявляют в качестве доказательств обвинения, и по нему также проводится экспертиза. Просто ксерокопия этого поста приобщена к материалам уголовного дела с печатью, что якобы она сверена с оригиналом. Но это же явная фальсификация!

Как вел себя судья, когда вы, как защитник, излагали свои доводы? Он вообще прислушивался к вам?

Когда процесс ведется на удаленке через Zoom тяжело определить реакцию судьи или участников процесса. Находясь в зале судебных заседаний, я всегда стараюсь наблюдать за реакцией судьи: как он смотрит, как он реагирует, когда я задаю вопросы, если я вижу, что судья отвлекается, то я останавливаюсь, когда я произношу речь и вижу, что судья сидит-читает или задумался, я также останавливаюсь для того, чтобы судья обратил внимание на участников процесса. Потому что мы разрешаем не просто какой-то правовой конфликт, а исследуем дело, и по результатам этого исследования будет решаться судьба человека.

Здесь на удаленке, в Zoom-е, когда камера находится под потолком и показывает сразу весь зал заседания, то судья находится в углу, в дальней точке, откуда абсолютно невозможно определить слушает ли он, смотрит ли, или книгу читает, а может просто дремлет. Мы теперь этого видеть не можем, поэтому в этой части были затруднения. Но, по крайней мере, судья не снимал моих вопросов, полностью давал работать мне в этой части, поэтому я начал думать, что здравый смысл возобладает, что законность одержит вверх.

Понятно, что права человека в Казахстане и так под большим вопросом, но конкретно в этом деле, где затронуты национальные взаимоотношения между двумя государствами – Россией и Казахстаном, его исход лично меня заставляет сильно задуматься.

Я глубоко возмущен, и очень сильно расстроен, потому что я сильно уважаю Россию, и в детстве нам всегда говорили: «У нас две родные столицы – Москва и Алма-Ата». И я никогда их не разделял. Наше поколение вышло из Советского союза…. Я служил в Советской армии, в Чехословакии, мы гордились своей страной, и когда сейчас идет движение такого формата, для меня это очень сильно непонятно.

Я хочу увидеть Россию здесь в Казахстане, другом, союзником. Я хочу, чтобы и Казахстан был России другом и партнером. Мы свободно сейчас говорим на русском языке. Я всегда с удовольствием ездил в Россию, и прилетая в Москву никогда не чувствовал себя иностранцем. И когда к нам приезжают люди из России, я также стараюсь друзьям обеспечить максимально комфортные условия, чтобы они ощущали себя как дома.

Но сегодняшнее дело, связанное с Ермеком…. Я не могу даже дать какую-то оценку ему, потому что у меня кипят эмоции, мне нужно все это переварить. Но я крайне возмущен. И в Казахстане в последнее время очень часто стали проявляться подобного формата дела, когда у человека есть убеждения, у человека есть мнение, касающиеся религии, политики, и их сажают!

А в случае с Ермеком речь идет об отношении к государству – к России. Об отношении к другим народам. В Конституции Казахстана говорится о том, что у нас многонациональное государство, у нас равенство народов, и в этой ситуации делать человека виновным только за то, что он рассуждает в рамках правовых норм, согласно Конституции…. Я даже юридически не могу дать оценку тому, что сегодня произошло.

О чем в своем последнем слове сказал Ермек?

Ермек говорил последнее слово больше трех часов, мы даже на обед не уходили. Он поднимал все вопросы, в частности, каким образом нарушались его права, каким образом ему запрещали со мной видеться, о своих убеждениях.

Он говорил о том, что старался сохранить все братские отношения, которые у нас (России и Казахстана – ред.) были, и что нам нельзя это терять. Потом он коснулся многонациональности нашего государства, напомнил, что здесь живут другие народы кроме казахов и, соответственно, если здесь происходят межнациональные конфликты, то в первую очередь надо смотреть поведение титульной нации, не стало ли оно спусковым крючком в противостоянии, и если это так, то не боятся принимать соответствующие решения…. Речь была объемная, но я, к сожалению, не смог ее записать, потому что у меня сегодня одновременно было сразу три процесса, не удалось их перенести.

Как Ермек воспринял приговор?

В своем последнем слове он сказал так: я не уверен, что судья вынесет оправдательный приговор, было бы слишком наивно рассчитывать на это, поэтому я готов к любому развитию ситуации, но я только не могу понять – в чем же я виновен? В том, что я соблюдал Конституцию и законы? Или просто кому-то нужно, чтобы я сидел?

Ваши действия после приговора?

В любом случае я завтра захожу к Ермеку, мы с ним обсуждаем наши дальнейшие действия. Однозначно я буду готовить апелляцию, однозначно я будут проходить кассацию, но в данный момент я просто обращаюсь к российской общественности, чтобы этот вопрос подняли. Потому что так нельзя! Я не знаю, куда мы придем. И я для себя поставил вопрос: а где же Россия? Если Россия будет дистанцироваться от всего, что здесь происходит, эти проблемы не исчезнут, они будут расти. В процессе Ермека нарушено уголовно-процессуальное право, самое главное – нарушено конституционное право, и это только в рамках юриспруденции. А если глубже зайти? Человек, который имеет симпатии к России, преследуется! Я глубоко обеспокоен этой ситуацией.

Мне кажется, здесь нужно ставить вопрос о том, чтобы тех лиц, которые причастны к тому, что Ермека осудили, нужно признать токсичными для Российской Федерации, запретить им въезд на пятьдесят лет, точечно, конкретно. Это прокурор, судья, следователи, опера. Конкретно:

судья Ауэзовского районного суда города Алма-Ата Данияр Казалиевич Сембаев; эксперт Мырзанова Майра Абдикеримовна; эксперт Жунисова Нилжаг Балыкбаевна; Токабаев Р.К. следователь Су дп Алма-Аты; Касымжанов М.К, полиция дп Алма-Аты; Сейткаев Р.Н. полиция Алма-Аты; Барлыбеков А.А. полиция Алма-Аты; Сванкулов В.Е, эксперт филолог; Абишева Н.А., психолог; Салаев А.Б. полиция дп Алма-Аты; Кожабеков Н., полиция дп Алма-Аты; Кажибаев Г.С. полиция дп Алма-Аты; Абдрахманов Р.Т. полиция дп. Алма-Аты; Прокурор Мырзаева М.А.

Все, кто приложил руки к делу Ермека. Если здесь – в Казахстане, говорят о дружбе с Россией, то она – эта дружба, должна быть искренней, а те, кто предают, так, как сейчас, под нациков ложатся, в их отношении нужно санкции применять. Пусть этого судью заблокируют и в России, и в Русском мире, я уверен, что рано или поздно им понадобиться проехать в Россию или через Россию, а им закроют въезд! Или они приедут в Россию, а их за разжигание розни привлекут. Что-то нужно делать, этого нельзя так оставлять!