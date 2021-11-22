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Новости Украины

Около половины сыра, который продается в настоящее время в украинских магазинах, завозится из-за рубежа, чего никогда еще не было за всю историю «независимости».

Об этом сообщает «Инфагро». По данным экспертов издания, за октябрь в страну ввезено 4,2 тыс. т сычужных сыров. «По большому счету, это половина среднемесячных продаж», – отмечается в публикации.

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Обращает на себя внимание то, что рост импорта идет на фоне повышения цен на молокопродукты в Европе. Теоретически это должно давать преимущества украинским производителям, но пока что их доля на рынке только сокращается.

При этом они все еще продолжают повышать цены и сокращать число акций, тогда как импортные сыры очень часто можно купить со скидкой – чтобы завоевать рынок многие зарубежные поставщики продают свою продукцию по аукционным ценам (см. фото).

На данный момент самая большая доля в импорте – 41% – приходится на Польшу, второе и третье место занимают Германия и Нидерланды (соответственно, 14% и 11%).

Если вытеснение украинской тепличной продукции импортной объясняется, как сообщал «ПолитНавигатор», высокими ценами на газ в Украине, то «засилье» импортных сыров, вероятно, связано с общим кризисом молочного животноводства.

По информации Госстата Украины за год поголовье коров в личных хозяйствах сократилось на 8%, а в сельхозпредприятиях – на 0,2%. Соответственно, сокращается и производство молока – за три квартала оно на 6,1% ниже, чем за соответствующий период прошлого года. По прогнозу Инфагро, по итогам года производство молока сократится на 4,3% (к 2020 году), а 2022 году – на 1,5% по отношению к 2021 году.

О том, что Польша готовится к захвату рынков Украины, мы сообщали накануне.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.