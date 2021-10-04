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04.10.2021 11:44 (Мск), Олег Кравцов
 
Дзен, Культура, Политика, Россия, Скандал
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Ахеджакова: «Я испугалась летающих по залу фекалий»

Олег Кравцов )- Российская артистка Лия Ахеджакова, угодившая в скандал из-за участия в спектакле...

Олег Кравцов )-

Российская артистка Лия Ахеджакова, угодившая в скандал из-за участия в спектакле «Первый хлеб» с гомосексуальными сценами, где она произносила монолог, осуждающий участие СССР в Великой Отечественной войне, признала, что теперь испытывает страх.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», актриса заявила в интервью «Московскому комсомольцу».

«Такое происходит впервые в моей жизни. Приходил следователь. Меня вызывали  на допрос. Те, кто создают травлю,  спектакля не видели. Я посмотрела в Интернете на человека, возглавляющего организацию, которая выдвигает требования. Если бы он даже пришел на спектакль, он бы нашел в нем то, чего искал», – оправдывается собеседница издания.

Также у нее поинтересовались, будет ли она в дальнейшем принимать участие в этом спектакле.

«Не знаю. Мой партнер Семен Шомин, играющий моего внука, пострадал на съемках.  Ему разбили лицо. И ближайший спектакль сыграет  автор пьесы Ринат Ташимов. Он  очень талантливый. Он завтра прилетит. Не знаю, как выйду на сцену. Я вообще трус. Тем более, что те, кто нам угрожают, обещали разбрызгивать фекалии, если  мы не учтем их  замечания. Они это делали в Театре.doc. Бутылка наполняется фекалиями, видимо,  своими, добавляется химия, и все это как шампанское разбрызгивается в зрителей.  Так что особого вдохновения нет. Больше страха», – сказала Ахеджакова.

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