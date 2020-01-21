21.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Ахметов подкупил российское ТВ

Украинский олигарх Ринат Ахметов, в 2014 году отказавшийся поддержать своих земляков на Донбассе, предпочтя бизнес-партнерство с Петром Порошенко, оплачивает появление своих глашатаев на российских федеральных каналах.

Об этом сообщил экс-спикер МИД ДНР политтехнолог Константин Долгов, уточнив, что, в частности, к таким ставленникам Ахметова относится экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

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«Пару слов по Бондаренко: это человек (и не только) Бориса Колесникова, правой руки украинского олигарха Рината Ахметова. В присутствии Бондаренко на российском ТВ есть материальная составляющая: партия Ахметова заинтересована в наличии своего «голоса» в федеральной повестке и готова за это платить», – сообщил Долгов в своем блоге.

Отметим, что не так давно Бондаренко в эфире российского ТВ, в частности, критиковала правительство России за включение членов ахметовской псевдо-оппозиционной партии в санкционный список.

Напомним, что Бондаренко при президентстве Виктора Януковича «прославилась» тем, что в эфире телеканала «ICTV» заявила о готовности к союзу с националистами из партии «Свобода» Олега Тягнибока, лишь бы Украина добилась расторжения с Россией «кабального газового контракта».

Уже в 2019 году Бондаренко хвалилась, что никогда не была пророссийской.

Не так давно сам Ахметов развернул кампанию против возобновления закупок Украиной электроэнергии в России.

Холдинг Ахметова ДТЭК – монополист в сфере генерации, ему принадлежат электростанции и угольные шахты. Поэтому закупки в России не позволяли олигарху диктовать расценки предприятиям.

В итоге телеканалы Ахметова начали продвигать тезис о том, что закупки электричества в РФ во время конфликта в Донбассе – это предательство.

В защиту интересов Ахметова выступил и основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий. Ранее СМИ сообщали, что олигарх договорился с боевиками за «крышевание» объектов его энергетическо корпорации ДТЭК.

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