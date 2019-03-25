«Что вы натворили?!» – ахметовцы закатили истерику на российском ТВ

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Экс-нардеп Елена Бондаренко, поддерживающая кандидата от «ахметовского крыла» «Оппоблока» Александра Вилкула в эфире телеканала «Россия-1» раскритиковала политику Кремля.

Она набросилась с обвинениями из-за встречи российского премьера Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочется вспомнить Путина, «вы вообще понимаете, что вы натворили» со своей поддержкой Бойко? Вы вообще кому помогли, архитекторам майдана? Люди, которые сделали Порошенко президентом в Вене, договорившись об этом с Фирташем? Вы вообще понимаете, к чему это всё в итоге приведёт?

По сути, сейчас экспертное сообщество в Украине обсуждает, что россияне это сделали сознательно, для того чтобы дать карты в руки Порошенко, сказав о том, что русские напрямую вмешиваются в выборную кампанию в Украине. И это даст ему повод использовать этот козырь, если вдруг, по его мнению, что-то пойдёт не так. Он может заявить о том, что видите, россияне повлияли на наш результат. Может вообще к чертям собачьим перенести или отменить выборы, или перерасчёт назначить. Вот, что вы сделали?» – заявила экс-нардеп.

Российский политолог Дмитрий Куликов тут же напомнил Бондаренко о том, что по сути Вилкул из той же команды.

«Есть господин Вилкул, который выдвинулся кандидатом в президенты. Господина Вилкула как минимум поддерживает, я мягкую формулировку использовал, господин Ахметов, который по тем же данным, на которые вы ссылаетесь, является полным бизнес-партнёром с господином Порошенко, схема «Роттердам плюс» и так далее. Это к тому, что вы правы, что у всех там есть кто-то, кто стоит в тени», – отметил эксперт.

При этом Куликов подчеркнул, что по его мнению Медведчук и Бойко хотя бы не заигрывают с бандеровцами.

«Какой президент проукраинский? Тот, кто может собрать мозаику разных людей, которые вообще не могут переносить друг друга, который что-то такое создаст. Я вам скажу, что единственный, кто в условиях террора говорит о том, что федеральный сценарий для Украины единственно возможный, это Медведчук и Бойко. Господин Вилкул ничего этого не сказал ни разу.

Я от Медведчука и Бойко слышу, что для них неприемлема бандеризация Украины. А на съезде Вилкула я вижу, как ведущий кричит: «Слава Украине! Героям слава!» – рассказал политолог.

«А вы видели, как вытянулись лица у всех, кто стоял на трибуне? Ведущий съезда не согласовал это, ну и что?» – попыталась оправдаться Бондаренко.

«Вытянулись-затянулись, но ведущий съезда это кричал. Но теперь смотрите, ладно, можно говорить, что Бандера в прошлом и так далее, но я хочу напомнить, что под этим лозунгом жгли людей в Одессе, под этим лозунгом писали: «Как вам жаренные колорады?» и «Вата хорошо горит», под этим лозунгом бомбили Донбасс и убивали мирных людей», – напомнил Куликов.

Напомним, что Бондаренко при президентстве Виктора Януковича «прославилась» тем, что в эфире телеканала «ICTV» заявила о готовности к союзу с националистами из партии «Свобода» Олега Тягнибока, лишь бы Украина добилась расторжения с Россией «кабального газового контракта».