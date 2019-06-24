Ахметовский телеканал позлорадствовал и поддержал антирусский шабаш в Грузии

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские СМИ захлебываются от восторга в поддержке антироссийских протестов в Грузии, которые не утихают с 20 июня.

Об этом, в частности, свидетельствует сюжет на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову телеканале «Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оккупантам здесь не рады» – такой понятный для украинцев лозунг последние несколько дней скандируют в Грузии. Спусковой крючок сработал в местном парламенте, когда там попытался выступить российский депутат Сергей Гаврилов. Политик, который откровенно поддерживал оккупацию Абхазии и Южной Осетии, приехал поговорить о религии и вере. Да еще и уселся в кресло председателя парламента. Этого хватило для моментального многотысячного протеста. Далее было жёсткое противостояние с силовиками, отставка спикера и приостановление авиарейсов между Россией и Грузией», – прокомментировал происходящее ведущий новостей.

В свою очередь автор сюжета, не стесняясь в выражениях, заявила, что в отторжении Абхазии и Южной Осетии «виновата» Россия, которая продолжает заниматься «ползучей оккупацией».

«Здесь хорошо помнят: именно из-за военного вмешательства Москвы потеряли контроль над Абхазией, а позднее Южной Осетией. Сейчас там немало российских военных баз. И это была лишь первая фаза, горячая. А два года назад грузины заметили признаки «ползучей оккупации».

Лишь этим тактика Кремля не ограничилась. Организация выступления российского депутата в кресле спикера ни что иное как попытка примирить грузин с мыслью о потере территорий», – утверждает она.

Журналистка грузинской телекомпании «Рустави-2» Тея Тетрашвили в комментарии по скайпу также заметила, что грузинский народ может простить что угодно, кроме «русификации» страны.

«Любая власть в Грузии заканчивала свой политический путь, когда она применяла силу против своего народа. Да, они могут простить бедность, но простить русификацию страны, они никогда этого не сделают, это просто невозможно», – подчеркнула Тетрашвили.

Не преминули в сюжете и поиздеваться над российскими туристами, оказавшимися в неудобном положении.

«Уже в двух кафе для россиян установили специальные цены: на 20% выше, чем для остальных. В честь 20% территории Грузии, которые оккупировала Федерация», – злорадствовала корреспондент.