Албанские боевики нападают и запугивают сербских детей в Косово

09.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербские спецслужбы сообщили о том, что в ближайшее время количество нападений на сербов в Косово может возрасти, таким образом экс-боевики пытаются отвести от преследования Специального суда своих лидеров.

Об этом сообщили «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ссылаясь на свои инсайды, издание сообщило о том, спецслужбы Сербии предупредили государственное и военное руководство страны о том, что лидеры «Армии освобождения Косово» (UCK) с начала сентября проводят акцию под кодовым названием «Честь». Ее цель – не допустить предъявления обвинения «президенту» Хашиму Тачи и его соратнику Кадри Весели за убийство почти сотни человек, военные преступления, похищения и пытки перед Специальным судом в Гааге.

Помимо давления и попыток дискредитации Специального суда, который должен вынести решение по обвинительным заключениям до 24 октября, боевики намерены, чтобы Приштина снова прекратила переговоры с Белградом, заблокировав решение вопроса о создании Содружества сербских общин (муниципалитетов).

По данным источников «Новостей», акция началась с того, что было опубликовано обвинительное досье Специальной прокуратуры с именами и данными потенциальных свидетелей против бывших боевиков, которые неизвестный передал ««Организации ветеранов UCK». На втором этапе операции под названием «Катана» (прозвище покойного полевого командира Агима Рамадани) начались нападения на сербов в Косово и Метохии, пиар Тачи и Весели в СМИ и акция по обвинению Специального суда в связях со спецслужбами Сербии и России.

Часть плана по запугиванию косовских сербов начала претворятся в жизнь. Так, два дня назад неизвестные пытались затащить девочку сербской национальности в машину у БабинаМоста, но ей удалось убежать. Также в Племетине была предпринята попытка похитить сербского мальчика Мартина Вукасновича. Далее, перед школой в Донья-Брнице около Приштины албанец стрелял в группу сербских подростков, к счастью, никто не пострадал. Атакам подвергся автосервис в Шилово, группа молодежи скандировала угрозы в адрес Сербии перед церковью Богородицы Левишки в Призрене, церковь в Бабином Мосту была осквернена.

Мартин Вукаснович, которого пытались похитить бандиты.

«Все попытки вывести бывших террористов из власти не проходят, – прокомментировал ситуацию изданию отставной генерал, директор Евразийского форума безопасности Митар Ковач . – Они расположены в глубине иерархии. Они запугивали людей после террористического и вооруженного восстания (90-ых годов – ред.), и продолжают это делать и по сей день. Пройдет много времени, прежде чем все представители UCK будут устранены и власти, система ценностей изменена и туда будут введены люди, которых не осквернились кровью и насилием. Организация ветеранов продвигает свои так называемые ценности и, следовательно, проблемы безопасности сербов останутся, особенно для тех, что живут к югу от реки Ибар, в анклавах, окруженных албанцами».

Ковач убежден, что сербский геноцид в Косово продалажается, никто ничего не делает для возвращения 250 тысяч сербов в Косово и Метохию, процесс репатриации был начат, но его искусственно остановили.

Митар Ковач.

«Пока международное сообщество не сделает что-то через силовые структуры для демонтажа UCK, у нас будет нестабильная ситуация и диалог между Белградом и Приштиной не будет возможен», – убежден эксперт.

При этом положительные изменения в крае все таки есть. Так, накануне в Ассамблее Косово вторично не прошел законопроект «О ценностях UCK», продвигаемой бывшими боевиками Демократической партией Косово. Формально из-за отсутствия кворума. При этом свое неучастие в голосовании фракции «Самоопределение» и Демократическая лига Косово дипломатично обосновали тем, что закон «недостаточно защищает» отставных бандитов.