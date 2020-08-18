 Албанские сепаратисты из-за меда не пропустили в Косово сербского епископа

18.08.2020, Белград, Ксения Голуб

Косовские «пограничники» отказались пропустить возвращавшегося из Сербии местного Рашско-Призренского епископа Феодосия из-за двух ведер меда, которые владыка вез сестрам монастыря Грачаница на Медовый Спас.

Епископ сообщил, что впервые за 20 лет ему не разрешили перейти границу и отметил, что албанские боевики неуважительно обращались с ним.

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Как сообщил корреспондент «ПолитНавигатора», после запрета на ввоз двух ведер с медом епископ вернул их назад, а затем направился обратно на контрольно-пропускной пункт Яринье.

«Оба раза меня обыскивали, и вели себя довольно бесеремонно при этом. Я такого не ожидал, был один в машине, приехал из центральной Сербии, направлялся в монастырь Грачаница, вез два ведра меда в багажнике в качестве подарка сестрам», – сказал владыка.

Епископ Феодосий добавил, что пытался объяснить начальнику смены, что ведра с медом не превышают разрешенную к перевозке стоимость товаров и что он готов уплатить таможенные пошлины. Однако тот отвечал ему на повышенных тонах, был без маски, подошел близко, а на замечание владыки, что на нем должна быть маска, отвернулся и махнул рукой.

«Помимо того, что они не соблюдали меры предосторожности, было особенно неприятно и обидно, что я почувствовал определенную дозу враждебности по отношению ко мне в их поведении», – сказал епископ.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич назвал произошедшее «высокомерным актом произвола, оскорбляющим весь сербский народ и Сербскую православную церковь, которой таким образом было заявлено, что ее нерушимые права могут быть нарушены любым административным работником Приштины».

«Запрет нашим епископам и священнослужителям свободно передвигаться по их же епархии является самым вопиющим нарушением религиозных свобод и пощечиной всем православным верующим в Косово и Метохии, – заявил Джурич. – Мы требуем от представителей международного сообщества в Косово и Метохии предупредить Приштину о том, что такое поведение недопустимо, и, наконец, понять, что любое нападение на Сербскую православную церковь на самом деле является нападением на христианский характер нашей южной провинции и европейскую культуру в целом».

В этой ситуации слова президента Сербии Александра Вучича о поддержке еще одного духовного центра Косово – монастыря Високи Дечаны, являются своевременными. Напомним, через территорию обители косовские власти начали строить трассу. Сербский лидер заявил, что «одна из крупнейших сербских и христианских святынь оказалась под угрозой из-за вторжения в охраняемую зону монастыря и проведения незаконных дорожных работ, и что этот акт однозначно противоречит достижениям и правилам европейской цивилизации, которым якобы привержены сами власти Приштины». Вучич объявил, что на следующей встрече в Брюсселе Сербия попросит представителей Приштины и европейских посредников срочно и навсегда приостановить строительные работы в охраняемой зоне монастыря.

«Защита сербского культурного и религиозного наследия в Косово и Метохии является приоритетом нашей государственной политики, и мы готовы сформировать специальную команду вместе с Сербской православной церковью для защиты наших святынь – сербского и христианского духовного, культурного и исторического наследия», – процитировала президента Сербии его пресс-служба.

Специально для «ПолитНавигатора» депутат «Сербской прогрессивной партии» от Косово и Метохии в Народной Скупштине Милан Савич прокомментировал ситуацию:

«Вместо того, чтобы извиняться за свои преступления и продемонстрировать хотя бы немного человечности, временные институты самоуправления в Приштине всего через день после годовщины самого жестокого преступления против наших детей в Гораждеваце продолжают свою политику запугивания всех сербов, тем самым показывая Сербской православной церкви и всем сербам в Косово и Метохии, что основные права человека к ним не применимы. Было бы хорошо, если можно было бы сказать, что это частный случай высокомерных чиновников, но, к сожалению, это политический курс тех, кто в течение 20 лет сводит свою политическую активность к борьбе со всем сербским».

При этом народный избранник отметил, что на примере работ в охраняемой зоне монастыря Высоки Дечаны, однозначно видно, что независимо от того, насколько самопровозглашенные учреждения в Приштине хотят быть независимым государством, она невозможна.

«Напротив, это показывает, что их должностные лица не уважают решения своих же высоких судов. В том числе решений Конституционного Суда, который говорят о прекращении работ. Я приветствую действия международного сообщества, которое вмешалось и настояло на остановке работ после обращения по данному вопросу президента Александра Вучича. Как объявил наш лидер, Сербия потребует постоянной приостановки этих работ. Я рассматриваю ситуацию со строительством трассы в охраняемой зоне исключительно как еще одну попытку запугать сербов в Косово и Метохии, для которых, помимо государства Сербия, Сербская православная церковь является одним из столпов сохранения и выживания народа в Косово и Метохии», – добавил Савич.