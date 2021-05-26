Албанские сепаратисты хотят создать «Косовскую православную церковь»

26.05.2021, Белград, Алексей Топоров

От нападений на храмы СПЦ сепаратистский режим Приштины перейдет к попыткам присвоить сербское духовное наследие в Косово под маркой раскольничьей «поместной церкви».

Об этом сообщает сербская редакция «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключено, что Приштина попытается создать что-то наподобие «Черногорской православной церкви» на территории Косово и Метохии», – прокомментировала премьер-министр Сербии Анна Брнабич письмо «премьер-министра» Косово Альбина Курти 50 премьер-министрам стран – членов ЮНЕСКО.

В этом письме лидер сепаратистов пожаловался на то, что организация по сохранению культурного и архитектурного наследия Europa Nostra включила сербский монастырь 14 века Високи Дечани в Косово в список европейских памятников, находящихся под угрозой исчезновения и потребовал «коллег» надавить на организацию, чтобы она исключила обитель из этого списка.

«Возможно, что администрация Приштины пытается выкатить пробный шар, чтобы увидеть, какова будет реакция не только со стороны Сербии, но и международного сообщества, – комментирует действия Курти историк Стефан Радойкович. – Аналогичные попытки мы видели во время правления Демократической партии социалистов Мило Джукановича в Черногории».

Эксперт отметил, что вся конструкция построения идентичности албанцев в Косово довольно абсурдна, потому что они никак не могут определиться есть ли у них своя собственная история, либо следует вести ее без отрыва от истории Албании, как международно-признанного государства.

«У них случается такое шизофреническое разделение, потому как если они создают особую косовскую нацию, им понадобится «Косовская православная церковь» по примеру «Черногорской православной церкви» Мираша Дедеича . Или же попытаются как-то солидаризировалться с признанным государством Албания и автокефальной Албанской Православной Церковью. Что создаст серьезную проблему, поскольку Албанская Православная Церковь просто не согласится с этим (присвоением сербских святынь Косово – ред.)».

Радойкович отметил, что в Косово регистрация религиозных общин «государством» сводится лишь к созданию нового юридического лица.

«Меня бы не удивило, если бы они попробовали модель Мираша Дедеича, в которой они изобрели бы какого-нибудь православного священника, человека, который объявит себя православным священником будущей косовской церкви», – заключил историк.

Согласно переписи 2011 года чадами Албанской православной церкви являются более 6% населения Албании, преимущественно на юге страны, более 56% жителей Албании и более 97% в Косово исповедуют ислам. В Косово православной албанской общины не существует.

На заглавном фото: Монахиня на фоне разрушенного албанцами сербского православного храма в Косово.