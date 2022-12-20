Албанские сепаратисты в Косово придумали «русско-сербский план» эскалации

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Протест возле сербов на административной границе между центральной Сербией и Косово должен был завершиться сожжением пункта пропуска. Об этом заявил «вице-пермьер» самопровозглашённой «Республики Косово» Бесник Беслими, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бесник Беслими в социальных сетях прокомментировал акцию сербских националистов из Сербии, Черногории и Республики Сербской, которые 18 декабря протестовали у КПП ​​«Ярине», чтобы «разблокировать» этот переход. По словам чиновника из Приштины, акция продемонстрировала, что интенсивность «гибридных атак Сербии и России на Косово» возросла.

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«График эскалации, подготовленный органами безопасности, которые организовали вчерашний кризис в «Ярине», ясно показывает причастных к нему действующих лиц и настоящего автора – Путина», – написал Бислими 19 декабря.

Он также заявил, что существовал «российско-сербский план» сжечь КПП «Ярине», но его реализации помешали косовские власти в сотрудничестве с западными партнерами, «особенно американцами».

«Точно так же, как у Сербии есть союзники – Россия и Китая, у нас союзники – Запад и США. Несмотря на то, что вчера появилась сербская полиция и помешала хулиганам поджечь «Ярине», это лишь временное отступление со стороны сербов», – считает Бислими.

Напомним, 18 декабря группа сербских националистов попыталась прорваться на территорию Косово и Метохии через закрытый КПП «Ярине», их остановила сербская полиция в 50 метрах от пропускного пункта.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 16 декабря Сербия передала силам KFOR запрос о возвращении сербских силовиков в Косово и Метохию.