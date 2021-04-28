Албанский наци констатировал отсутствие солидарности между Албанией и Косово

28.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Основатель ультранационалистического паналбанского «Красно-черного альянса» Крешник Спахиу считает тот факт, что руководство Косово не поздравило победителя парламентских выборов в Албании свидетельством отсутствия национального единства.

Об этом Спахиу написал на свой странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько мы далеки от национального единства, показывает тот факт, что Косово еще не поздравило Албанию с результатами выборов, – считает Спахиу. – Хотя наши первые соседи, греки, турки и македонцы, были одними из первых, кто это сделал».

Националист также добавил, что нельзя ждать национального единства при существующем антагонизме между премьер-министром Албании Эди Рама и «премьер-министром» Косово Альбином Курти.

«Как мы можем ожидать от них единства, если они ненавидят друг друга», – заключил Спахиу.

Напомним, что победу на недавних парламентских выборах в Албании одержала правящая Социалистическая партия. Ее лидер, премьер-министр Эди Рама находится в давней конфронтации с «премьер-министром» Косово Альбином Курти из-за нежелания последнего присоединяться к «балканскому мини-шенгену».

Соплеменники поневоле. Альбин Курти и Эди Рама.

Стоит отметить, что партия Курти – движение «Самоопределение» – попыталась отобрать электорат у и без того малопопулярного паналбанского «Красно-Черного альянса», своей албанской ячейкой приняв участие в вышеупомянутых выборах, на которых проиграла с разгромным счетом.