Алкашу, осквернившему Вечный огонь в Севастополе, ужесточили наказание

Виктор Орлов.  
16.10.2024 12:15
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


36-летний мужчина, который в апреле 2024 года в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь в центре Севастополя – помочился и затушил пламя на Мемориале защитникам города в Великую Отечественную войну, получил более строгое наказание, чем изначально.

В июле суд приговорил его к исправительным работам. Но прокуратура города не согласилась с мягким судебным решением и внесла апелляционное представление, которое было удовлетворено. Теперь назначен 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

36-летний мужчина, который в апреле 2024 года в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь...

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Аналогичный случай в Севастополе произошел в мае, когда 27-летний местный житель справил естественную нужду на инсталляцию, посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне. После шума в соцсетях, нарушителя задержали, и в начале он отрицал, что помочился на инсталляцию, а затем сослался на сильное алкогольное опьянение. До этого «писающий мальчик» уже имел проблемы с законом.

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