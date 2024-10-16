Алкашу, осквернившему Вечный огонь в Севастополе, ужесточили наказание

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36-летний мужчина, который в апреле 2024 года в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь в центре Севастополя – помочился и затушил пламя на Мемориале защитникам города в Великую Отечественную войну, получил более строгое наказание, чем изначально.

В июле суд приговорил его к исправительным работам. Но прокуратура города не согласилась с мягким судебным решением и внесла апелляционное представление, которое было удовлетворено. Теперь назначен 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

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Аналогичный случай в Севастополе произошел в мае, когда 27-летний местный житель справил естественную нужду на инсталляцию, посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне. После шума в соцсетях, нарушителя задержали, и в начале он отрицал, что помочился на инсталляцию, а затем сослался на сильное алкогольное опьянение. До этого «писающий мальчик» уже имел проблемы с законом.