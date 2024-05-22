В Севастополе задержан осквернитель памятного знака Победы

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В Севастополе полицейские установили и задержали мужчину, который помочился на инсталляцию ко Дню Победы.

Видео с «писающим мальчиком» разлетелось по соцсетям и вызвало шквал возмущений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видеозапись с камеры автомобиля, проезжавшего на площади Ушакова в Севастополе, появилось в соцсетях 20 мая. На нем неизвестный мужчина, спрятавшись за инсталляцию, мочится в центре города, рядом с остановкой общественного транспорта.

Видео попало в мониторинг Следственного комитета, и региональное управление СК поручило возбудить уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, а заодно установить личность «героя». Буквально сутки понадобились МВД, чтобы вычислить нарушителя – им оказался 27-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за кражу, наркотики, управление автомобилем в состоянии опьянения и использование поддельных документов.

При задержании мужчина в начале отрицал, что мочился на «звезду Героя».

«Я там не делал того, о чем пишут в интернете. Был пьяный, подошел, облокотился на стойку, стоял, ждал такси. Я там ни в коем случае ничего не осквернял и в туалет по-маленькому не ходил, как везде пишут», – заверял он.

Однако после беседы с правоохранителями и более детального просмотра видеозаписи задержанный признал свой поступок, но сослался на то, что из-за состояния опьянения не помнит, что его свершил.



«Виноват, раскаиваюсь, не хотел совершить такое злодеяние по отношению к нашим ребятам, которые выиграли войну. Это наши дедушки, бабушки, очень ценю и уважаю и даже не могу поверить до сих пор, что совершил такое преступление», – оправдывался он.

Мужчина находится в отделении полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.