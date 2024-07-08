В Севастополе арестовали бомжа-ссыкуна за осквернение Вечного огня

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В Севастополе предстанет перед судом 36-летний гражданин без определенного места жительства, который обвиняется в том, что, находясь в состоянии опьянения, «осквернил символ воинской славы России, затушив при этом пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг».

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). Гражданин задержан. Его дело будет рассматриваться городским судом, сообщила прокуратура Севастополя.

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Около 1 часа ночи 12 апреля этого года нетрезвый мужчина справил нужду на Вечный огонь и затушил его. Свидетелем неподобающего поведения стал местный житель, который обратился в полицию. По камерам видеонаблюдения полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. В ходе допроса свою вину он признал.

«Я не знаю, я подвыпил. Что-то в голову стукнуло. Что-то мне этот огонь, и я на него… даже не знаю. Честно, не знаю. Был бы трезвый, я бы такое не совершил», – заверил задержанный.

Аналогичный случай в Севастополе произошел в мае, когда 27-летний местный житель справил естественную нужду на инсталляцию, посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне. После шума в соцсетях, нарушителя задержали, и в начале он отрицал, что помочился на инсталляцию, а затем сослался на сильное алкогольное опьянение. До этого «писающий мальчик» уже имел проблемы с законом.