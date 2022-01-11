Алкснис: Москва публично поставила под сомнение статус США как великой державы

Москва, выдвинув ультиматум Вашингтону, поставила под сомнение геополитическое влияние США.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ситуация с российским ультиматумом к США крайне нехарактерна для российской внешней политики последних десятилетий. Россия традиционно занимает очень аккуратную и мягкую позицию, готова к договорённостям и компромиссам, но сейчас мы поняли, что это бархатная перчатка, за которой скрывается железный кулак. Мягкая риторика российской дипломатии воспринималась как слабость. Но за последние годы Россия доказала, что это была очень большая ошибка, потому что мы раз за разом доказывали свою силу и способность устоять. Сейчас мы видим кардинальные изменения в российской дипломатии, которые свидетельствуют о внутренних изменениях. Думаю, что Москва созрела и полагает, что у неё на руках достаточно козырей, чтобы выйти из ситуации с США победителем», – сказала Алкснис.

Кроме того, она отметила, что Россия как великая держава доказала, что она, в свою очередь, не приемлет языка ультиматумов.

«Когда ты ставишь ультиматум, нужно осознавать, что другая сторона неспособна его принять. Потому что за последние десятилетия ультиматумы ставили только американцы, в большинстве случаев эти ультиматумы принимались, были отдельные исключения: Северная Корея и Иран. Эту линию поведения мы наблюдали за последние годы и в отношении России, но раз за разом она проваливалась, жизнь доказывала, что с Россией это не работает. Когда России ставили ультиматумы, мы не могли их принять, потому что сама природа великих держав не позволяет, чтобы с ней разговаривали языком ультиматумов. США как великая держава тоже не может принять язык ультиматума, но если к ним так обращаются, значит, их реакция должна последовать. Но если великая держава принимает ультиматум – значит, что она уже не великая держава», – заключила Алкснис.

Напомним, ранее МИД России выдвинул США и их союзникам ультиматум, сводящийся к требованию: «уберите ваши базы, самолёты и ракеты с постсоветской территории и прекратите влезать в зону наших геополитических интересов».