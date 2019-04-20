Алло, Навальный? – Шустер придумал рецепт окончания войны в Донбассе

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Никакие международные форматы или крупные политические фигуры не вернут Украине Крым и Донбасс, поэтому Киеву надо налаживать сотрудничество с молодыми ненавистниками Путина.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший российский, а позже украинский телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда надо иметь союзников. А реальные союзники Украины – это молодое поколение в России, которое больше этот Кремль видеть не может, и больше этой войны не хочет. Там должны быть связи, это реальные союзники, которые могут что-то сделать, и, наконец, это всё закончить.

Я не верю, что разговоры в верхах могут это закончить, не верю, что Нормандские четверки что-то решат, вообще в это не верю», – сказал он.

Напомним, накануне первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Киев к прямым переговорам с РФ и прекратить блокаду Крыма.