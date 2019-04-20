Выборы
//exit;
20.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Алло, Навальный? – Шустер придумал рецепт окончания войны в Донбассе

Никакие международные форматы или крупные политические фигуры не вернут Украине Крым и Донбасс, поэтому Киеву надо налаживать сотрудничество с молодыми ненавистниками Путина.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший российский, а позже украинский телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Всегда надо иметь союзников. А реальные союзники Украины – это молодое поколение в России, которое больше этот Кремль видеть не может, и больше этой войны не хочет. Там должны быть связи, это реальные союзники, которые могут что-то сделать, и, наконец, это всё закончить.

Я не верю, что разговоры в верхах могут это закончить, не верю, что Нормандские четверки что-то решат, вообще в это не верю», – сказал он.

Напомним, накануне первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Киев к прямым переговорам с РФ и прекратить блокаду Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть