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12.11.2018, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия, США
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Америка переходит к окопной войне

Американские политики из Республиканской и Демократической партий перестали воспринимать аргументы друг друга.

Такое мнение в интервью “Коммерсанту” высказал доцент кафедры прикладного анализа факультета политологии МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, отвечая на вопрос, о чем в целом говорят результаты прошедших в США выборов.

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“Ни красной республиканской, ни синей демократической волны не получилось, страна разделилась 50 на 50, по сути, все засели в своих окопах. Напряжение в обществе усилилось, разделение углубилось. Стороны совершенно перестали воспринимать аргументы другой стороны, просто даже слушать друг друга не хотят. Это означает, что никакой консенсусной политики в ближайшие годы — не только два, а возможно, четыре или восемь лет — не будет. Мы станем свидетелями «окопной войны» — как в обществе в целом, так и в политическом истеблишменте. Это означает, что не будет согласия и в Вашингтоне, что неминуемо скажется и на внешней политике страны”, – прогнозирует эксперт.

Отметим, что Безруков под именнем Дональда Ховарда Хитфилда, по легенде – сына канадского дипломата, более более 20 лет жил за пределами России, в том числе в США, занимаясь нелегальной разведывательной деятельностью. В июне 2010 года он был арестован в США. 9 июля 2010 года в Вене вместе с ещё 9 российскими разведчиками-нелегалами его обменяли на шпионивших в пользу западных разведок четырех российских граждан, среди которых был и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, американское посольство увеличило явку на выборах в ЛДНР.

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