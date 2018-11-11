Американское посольство увеличило явку на выборах в ЛДНР

11.11.2018, Москва, Валентин Филиппов

Выборы на Донбассе нужны для легитимации власти в воюющих республиках. 65% населения Украины не поддерживает силового решения конфликта на Донбассе. Киев создаёт общественное мнение о том, что «на Донбассе говорить не с кем». По обе стороны фронта эскалация конфликта считается наиболее вероятным развитием событий.

Об этом обозревателю “ПолитНавигатора” Валентину Филиппову рассказал донецкий социолог Евгений Копатько.

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Валентин Филиппов: Евгений, на Донбассе выборы. Скажите, у кого больше шансов, у Пушилина или Пасечника?

Евгений Копатько: Я думаю, что и у того, и у другого на своей территории есть свои задачи. Они же не соревнуются друг с другом. Они, каждый на своей территории, решают задачи, связанные с легитимацией власти. Я рассматриваю этот вопрос именно таким образом. Потому что в условиях войны сама процедура выборов очень сложная. И я много разных моментов слышал относительно того, как будет. Я считаю, что самое главное – это вопрос легитимации нынешней власти. Как в Донецкой, так и в Луганской республике. В условиях войны это имеет большое значение.

Валентин Филиппов: С вашей точки зрения, с точки зрения социологии, то, что ЛНР и ДНР – это отдельные административные образования, насколько нравится населению? Может, имело бы смысл единое целое создавать?

Евгений Копатько: Вопрос хороший, не вы первый его задаёте. Единственное, что могу сказать, вряд ли слово, которое подходит, «нравится». Люди живут в условиях войны. Им приходится выживать. И тут вопросы «нравится – не нравится» не подходят. Вопрос в том, как в то время люди отвечали на угрозы, как они объединялись, и как они сражались и защищали свою землю от тех людей, которых они туда не звали.

Скорее всего, в далёком 2014 году была такая ситуация, что приходилось так реагировать на угрозы. Поэтому хватило воли моих земляков, я не разделяю луганчан и дончан, отстоять свою независимость в очень тяжёлых условиях.

Вопрос объединения, вы абсолютно правы, не впервые поднимается. Но логика событий 2014-2015 годов подводила к тому, что бы был некий уровень автономии. Некий уровень самостоятельных действий в зависимости от специфики территорий, специфики политической ситуации, специфики угроз. Тем не менее, когда ещё был жив Александр Захарченко, ЛНР и ДНР взаимодействовали. Взаимодействие было полное и глубокое. Во всяком случае я никогда от Александра не слышал, что там существуют проблемы. Вопросы с таможней, вопросы взаимодействия всегда существовали, но касательно отражения угрозы, которая общая для республик, и дончане, и луганчане были едины.

Валентин Филиппов: Отмечена довольно высокая явка на выборах глав республик. Какую роль в этом сыграло заявление посольства США с призывом не идти на выборы?

Евгений Копатько: К каким ситуациям американцы имели отношение? К тому, что произошло на Украине, к майдану и государственному перевороту. Американцы являются одними из соорганизаторов процесса. Очень чётко. Я не говорю о внутренних противоречиях, не говорю о позиции элиты украинской, которая в то время находилась у власти там. О бездействии и так далее. И о желаниях тех людей, которые искренне шли на тот майдан. Было всё.

Но без этого фактора, без пяти миллиардов, которые озвучены Нуланд, без прямого участия американских государственных чиновников, подчёркиваю, сенаторов США, той же госпожи Нуланд, тех же представителей зарубежных стран, Литвы, Польши, кого там только не было, без их участия этого всего бы не было на Украине. Но, с другой стороны, это и слабость была элиты украинской, которая допустила эту ситуацию. Которая не захотела быть самостоятельной, которая не захотела быть субъектной, и мы это всё получили.

Теперь вопрос о явке. Это письмо посольства. Думаю, что если у кого-то и были сомнения, то часть людей это письмо стимулировало. И люди пойдут, и будут голосовать. Тут другая беда. Украина всё жёстче ведёт себя в этом плане. Американцы показали, что нужно делать, а Украина сказала, что уголовными преступлениями является то, когда люди участвуют в политическом процессе.

И что это противоречит Минским соглашениям. Вести разговоры можно сколько угодно, сегодня не выполнен ни один пункт минских соглашений с украинской стороны, включая изменения в украинское законодательство, организация выборов и так далее. Поэтому вопрос диалога, вопрос политического процесса, я считаю, лучше, чем военные действия. Поэтому для людей, которые выжили в очень тяжёлых условиях очень важен этот фактор внутренней субъектности. Для них он имеет большее значение, чем для Украины.

Я не буду прогнозировать, но эти заявления говорят о том, что сложности пытается создать Украина для жителей Донбасса, чтобы объявить их преступниками.

Говорили “фейковые, не фейковые выборы”. Не люблю это слово. Не настоящие. Как говорили – царь не настоящий. Но, на самом деле, столько шума, столько эмоций. Но если для вас они не настоящие, то зачем столько эмоций? Значит, всё происходит правильно, в вопросе легитимации. И этот вопрос может подтолкнуть к тому, что бы были прямые переговоры Киева и Донбасса.

Валентин Филиппов: Этот вопрос юристам надо задавать. Мне абсолютно не понятно, как можно считать преступлением волеизъявление в Крыму, на Донбассе. Это в голове не укладывается, честно говоря, можно не признавать результаты, но я проголосовал, я имею право голосовать. Вы можете не учитывать моё мнение, но преследовать меня за то, что я высказал своё мнение, это как-то глупо. Это смешно выглядит.

Евгений Копатько: Мне нечего вам возразить. Но могу повторить: любое волеизъявление, любой политический процесс лучше, чем война. Я не сторонник того, чтоб мы постоянно оправдывались. Эти люди завоевали своё право поступать так, как они считают нужным. Может что-то нужно менять в риторике информационной войны, в которой мы с вами находимся. Относительно того, что мнение людей имеет значение. Это ключевое. И это та определённость, которую ждут люди.

Может для оппонентов что-то человеческое не имеет никакого значения, но с точки зрения здравого смысла, очевидно, это важно. Любой политический процесс лучше, чем любой конфликт. Поэтому, относительно того, что кто думает, надо, что бы люди научились с этим считаться.

Валентин Филиппов: Нет ли у вас информации, как население самой Украины относится к Донбассу? Какая идея там поддерживается, в воздухе витает? Готовы ли люди отпустить Донбасс?

Евгений Копатько: Война, конечно, разделила людей. Но могу сказать следующее. В 2014 году большинство выступало за решение конфликта на Донбассе военным путём. Уже к концу 2016 года большинство граждан Украины, согласно опросам это более 65%, выступали за решение мирным путём. Но это не значит, что у части общества есть позитивное отношение к Донбассу.

У нынешней политической элиты негативное отношение, их высказывания уничижительные относительно моих земляков, людей, которые живут там и представляют Донбасс. В общественном мнении есть определённый перекос с официальной точкой зрения. Людей считают вне закона, считают, что не с кем вести переговоры, хотя жизнь своё взяла, эти люди доказали своё право быть субъектными, в очень тяжёлых условиях, несопоставимо тяжёлых условиях по сравнению с теми, в которых живут люди по другую сторону линии фронта. Люди доказали, что они способны сопротивляться, что воля к сопротивлению есть.

А там считают их вне закона, что это сепаратисты и так далее. Но подавляющая часть граждан, которые живут в Донбассе, защищают свою землю. Вот что думают люди на Донбассе. Риск усиления и разгорания конфликта с новой силой остаётся по-прежнему, высок. И такие же позиции на материковой Украине.

Вопрос, что это никому не даёт пользы. Но, к сожалению, из-за людей, которые сейчас управляют страной, происходит милитаризация общественного сознания, информационного пространства. Это гражданская информационная война, и миллионы людей на той же Украине противостоят друг другу. Да, подавлена другая точка зрения. Но в условиях избирательной кампании многие пытаются сыграть на теме конфликта. Кто-то хочет «выйти до границы». И политики, которые об этом говорят, никогда не пойдут подставлять свою голову. Опять пойдут пацаны, которые земляки были, вот такая правда жизни.

Как оно будет развиваться? Мой взгляд достаточно пессимистический.

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное вам спасибо. Желаю вам, вашим и моим землякам, чтобы всё уже разрулилось как-то. Потому что это всё противоречит всем человеческим инстинктам и логике.

Евгений Копатько: «Как-то» не получится. К сожалению.