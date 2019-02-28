Американцам больше не подхрюкивают

28.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Многочисленные союзники США, поддерживающие каждый их внешнеполитический шаг, признали нежизнеспособность американской политики в Венесуэле.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшую неделю на венесуэльском направлении произошло, как вы знаете, немало событий, в том числе, и драматических. Однако, в итоге, даже та часть международного сообщества, которая ещё недавно, если не поддакивала, а теперь, как вы знаете, введён новый внешнеполитический термин «подхрюкивала», так вот, если они давали полный картбланш в связи с заявлениями Вашингтона о наличии всех опций на столе, то, как минимум, сейчас начали многозначительно помалкивать. Видимо просто сумели найти в себе силы публично согласиться с безальтернативностью мирного пути решения венесуэльского вопроса», – заявила представитель МИД РФ.

«Несложно было просчитать последствия и, помимо всего прочего, действия Вашингтона на этом направлении были настолько топорными, настолько, не просто грубыми, а глупыми, и просто ведущими к катастрофическим последствиям, причём молниеносным, что даже те, кто безропотно, всегда, без каких-либо вопросов, поддерживали политику Вашингтона на всех направлениях, даже им пришлось задуматься», – отметила Захарова.

«Я хотела бы напомнить, что именно о безальтернативности мирного пути решения венесуэльского вопроса говорила Российская Федерация, делала это последовательно, на протяжении многих месяцев, и делали это на различных площадках», – резюмировала представитель МИД РФ.

Напомним, ранее Мария Захарова также упоминала тему Венесуэлы в ключе готовящейся провокации со стороны США при помощи так называемого «гуманитарного конвоя».

Также ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что официальный Киев поддержал попытку переворота в Венесуэле. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда заявил, что происходящее в Венесуэле напоминает ему «драйв времен Майдана».