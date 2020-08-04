Американцев хотят привлечь для спасения ВСУ от коронавируса

04.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Так как ситуация с эпидемией COVID-19 в рядах ВСУ становится всё хуже, киевское руководство начало рассматривать вопрос о привлечении для решения этой проблемы вирусологов из США.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На фоне заболеваний COVID-19 десяти военнослужащих медицинской службы 54 бригады, в том числе и самого начальника медслужбы соединения Рощупкина, а также прекращения работы ВМГ «Часов Яр», ситуация с распространением коронавирусной инфекции в 54 бригаде становится еще более сложной.

Нашей разведкой уставлен факт летального исхода двух военнослужащих 54 бригады, солдата Пупко Р.В. и старшего сержанта Самойленко А.С., которые находились на протяжении месяца в специально изолированной для карантина казарме в районе населённого пункта Очеретино», – сообщили в ведомстве.

В НМ ДНР подчеркнули, что якобы для улучшения ситуации Киев планирует привлечь к работе в Донбассе американских вирусологов.

«В связи со вспышкой инфекционных заболеваний и увеличения количества умерших штаб ООС планирует направить в зону ответственности 54 бригады комиссию медицинской службы. Для помощи в борьбе с коронавирусом украинское командование прорабатывает вопрос о привлечении вирусологов из США», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Верховной раде рассказали, как киевское руководство дало добро на размещение на территории Украины биолабороторий США, которые занимаются шпионажем и диверсиями, повлекшими человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями.