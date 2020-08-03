На Донбассе масштабное ЧП в госпитале ООС

03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ходе продолжения распространения эпидемии коронавируса по рядам ВСУ, смертельно опасным заболеванием заразилось подавляющее большинство персонала военно-медицинского госпиталя в городе Часов Яр в Донбассе, из-за чего командование планирует закрыть учреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся у нас информации, штаб ООС планирует закрыть 65 военно-медицинский госпиталь в городе Часов Яр в связи с выявлением COVID-19 у 70 процентов медицинского персонала.

Заносщиком инфекции стал хирург госпиталя лейтенант Калька, заразившийся инфекцией от своей жены Валентины, которая недавно назначена на должность ординатора эвакуационного отделения медицинской роты 54 бригады.

Известно, что в настоящее время в 65 госпитале изолированы 37 сотрудников, в числе которых десять военнослужащих медицинской службы 54 бригады, включая самого начальника медслужбы соединения майора Рощупкина», – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что 54 бригада является лидером по заболеваемости коронавирусом среди подразделений ВСУ в Донбассе.

Напомним, ранее стало известно, что больным украинским военнослужащим часто приходится лечиться не в чистых и сухих лазаретах, а в грязных и затопленных по колено водой палатках.