Американцы нашли очень неожиданными действия РФ по сжатию Украины

07.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

В Соединенных Штатах полагают, что Россия прибегла “к одностороннему акту агрессии против украинских военных кораблей”

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, отвечая на вопрос, стало ли для него неожиданностью задержание российскими пограничниками украинских кораблей, попытавшихся прорваться в Азовское море.

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“Да, это было очень неожиданным. Азовским морем совместно управляют Украина и Россия, обе (страны) имеют береговую линию, и требуется согласие обеих стран по движению кораблей. С 2003 года есть соглашение, подписанное Владимиром Путиным, поэтому точно было неожиданностью, что россияне прибегли к одностороннему акту агрессии против украинских военных кораблей”, – сказал дипломат.

“Все мы уже могли прочитать в СМИ и прослушать аудиозаписи разговора одного из российских пограничников с его начальником или еще кем-то на земле. И кажется, что предварительной подготовки было больше, чем говорят россияне. Если взглянуть на это в более широком контексте постепенного сдавливания, давления россиян на Украину, эти действия выглядят последовательными. Я бы сказал, являются частью этого постепенного сжатия”, – добавил Тейлор

Он также утверждает, что РФ усиливает давление на Украину, “чтобы помешать ей добиться успеха как прочной и богатой демократии, которая идет своим путем”.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.