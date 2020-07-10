Американцы не выполнили данные Москве обещания держать на цепи украинские спецслужбы

10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

У России и США, возможно, были договорённости по Крыму, которые нарушил экс-президент Украины Петр Порошенко, что следует из рассекреченного разговора Байдена и Порошенко 19 августа 2016 года.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я так понимаю, что у американцев и русских были некоторые договорённости, США взяли на себя обязательства, что украинские спецслужбы у них под контролем, и русские в ответ брали на себя некоторые обязательства.

Конечно, задним числом можно говорить, что Россия делала ставку на Трампа, но Россия изначально делала ставку на обоих участников, а ближе к выборам, когда в Администрации появился Кириенко, стало понятно, что Москва делает ставку на Клинтон.

Потому что контакт с Клинтоном был у Кириенко, который обеспечил грандиозную сделку по покупке Росатомом формально дочки американского Росатома, крупнейшей урановой компании США, которая занимает пятую часть всей добычи урана», – рассказал Джангиров.

Также эксперт добавил, что, возможно, у Байдена и тогдашнего правительства США были некоторые договорённости с Россией о том, что провокаций со стороны украинских спецслужб в Крыму не будет.

«Я много рассказывал эту историю, что старик Клинтон получил 728 тысяч долларов за две лекции в обеспечение всей этой сделки, а добро на сделку давала госсекретарь однофамилица Била Клинтона – как хотите, эти деловые или коррупционные связи были и с Клинтонами.

В этом плане у России в разгар президентских выборов в США были контакты с демократами и с республиканцами, но я полагаю, что с демократами более тесные, русские пытались как-то выстраивать отношения и о чём-то договариваться.

Вполне возможно, что по Крыму обе стороны взяли на себя некоторые обязательства, это чувствуется, потому что в разговоре Порошенко и Байдена чувствуется, что Байден как будто кому-то обещал, что вот такой вот херни не будет, возможно, обещание было дано вместе с Обамой», – отметил Джангиров.

Напомним, ранее стало известно, что украинские спецслужбы действительно были задействованы в диверсионной деятельности в Крыму и управлялись из Украины на самом высоком уровне.

Об этом свидетельствует обнародованная на пресс-конференции в Киеве депутатом Верховной рады Андреем Деркачом запись переговоров Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, состоявшихся 19 августа 2016 года.

Отметим, что несмотря на предупреждение Байдена, Порошенко вновь пошел на дерзкую провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года.