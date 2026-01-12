Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американцы косвенно признали предательство армейской элитой президента Венесуэлы.

The New York Times пишет, что поставленные Россией комплексы С-300 и «Бук» в момент рейда США находились либо на складах хранения, либо в выключенном состоянии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Венесуэла не смогла обслуживать и эксплуатировать С-300 — одну из самых передовых в мире зенитных систем, а также комплексы ПВО «Бук», что сделало её воздушное пространство уязвимым, когда Пентагон начал операцию «Абсолютная решимость» по захвату Мадуро, сообщили четыре действующих и бывших американских чиновника. Кроме того, анализ фотографий, видео и спутниковых снимков, проведённый The New York Times, показал, что на момент атаки некоторые компоненты противовоздушной обороны находились на хранении, а не в рабочем состоянии. В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на многомесячные предупреждения, Венесуэла не была готова к американскому вторжению», – отмечает издание.

И еще одно утверждение:

«Анализ фотографий и видео, опубликованных в социальных сетях, а также спутниковых снимков, показывает, что американские военные в основном наносили удары по местам, где Венесуэла размещала или хранила зенитно-ракетные комплексы «Бук». В одном из мест хранилища с компонентами ракетного комплекса «Бук» были уничтожены американской авиацией ещё до того, как их успели развернуть».

Впрочем, американцы пытаются трактовать это не как измену или головотяпство венесуэльской армейской верхушки, а валят вину на Россию – она, якобы, увязла в СВО и не успевала помочь специалистами для обслуживания комплексов, да и вообще Москва не решилась помочь сбивать вертолеты США, ибо это грозило гневом Вашингтона.

Последний пункт выглядит весьма сомнительно – ведь американцы помогают ВСУ направлять ракеты по целям в России, а беспилотники-шпионы США снуют в небе возле берегов Крыма.