Американцы уходят. Россия стала великой военной державой – Карасев

01.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

В Восточной Европе образовывается вакуум, потому что Соединенные Штаты теряют свое былое могущество.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Польша сейчас начинает свою активность? Потому что американцы и вообще великие державы всё меньше и меньше будут вмешиваться в дела средних держав. США меньше будут вмешиваться в дела Восточной Европы – это будет больше делать ЕС. Посмотрите на реакцию с разворотом самолётанад Белоруссией Лукашенко, кто высказался жёстче всего? Поляки и британцы. Как ни странно, британцы хотят вернуться в Европу, но уже как империалисты, как империя или неоимперия, а не член ЕС», – считает эксперт.

«Посмотрите, немцы и французы спокойно отнеслись, США тоже. А поляки возбудились, потому что они видят вакуум в Восточной Европе, и в нашем регионе будет вакуум, кто заполнит этот вакуум – американцы? У них сил не хватает, не то, что они хотят уйти, а сил не хватает, чтобы контролировать весь мир. Американцы уходят из Афганистана. Нельзя быть единоличным лидером мира, потому что есть Китай и Россия, которая стала великой военной державой », – сказал Карасёв.

Напомним, ранее в Москве заявили, что война, которую пытались спровоцировать на Донбассе минувшей весной, имела целью заставить Россию взять на себя ответственность за Украину .