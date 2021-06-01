Подпишись на рассылку
01.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США
Просмотров:

Американцы уходят. Россия стала великой военной державой – Карасев

В Восточной Европе образовывается вакуум, потому что Соединенные Штаты теряют свое былое могущество. Об...

В Восточной Европе образовывается вакуум, потому что Соединенные Штаты теряют свое былое могущество.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Почему Польша сейчас начинает свою активность? Потому что американцы и вообще великие державы всё меньше и меньше будут вмешиваться в дела средних держав. США меньше будут вмешиваться в дела Восточной Европы – это будет больше делать ЕС. Посмотрите на реакцию с разворотом самолётанад Белоруссией Лукашенко, кто высказался жёстче всего? Поляки и британцы. Как ни странно, британцы хотят вернуться в Европу, но уже как империалисты, как империя или неоимперия, а не член ЕС», – считает эксперт.

«Посмотрите, немцы и французы спокойно отнеслись, США тоже. А поляки возбудились, потому что они видят вакуум в Восточной Европе, и в нашем регионе будет вакуум, кто заполнит этот вакуум – американцы? У них сил не хватает, не то, что они хотят уйти, а сил не хватает, чтобы контролировать весь мир. Американцы уходят из Афганистана. Нельзя быть единоличным лидером мира, потому что есть Китай и Россия, которая стала великой военной державой», – сказал Карасёв.

Напомним, ранее в Москве заявили, что война, которую пытались спровоцировать на Донбассе минувшей весной, имела целью заставить Россию взять на себя ответственность за Украину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть