Американцы заставили ООН удалить запись выступления крымчан

28.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия предлагает проводить в ООН встречи по крымскому вопросу, приглашая на них жителей полуострова, против чего возражает Украина.

Об этом «Известиям» рассказал зампостпреда РФ в штаб-квартире ООН Дмитрий Полянский.

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21 мая в СБ ООН впервые по предложению России в Совбезе ООН было организовано онлайн-заседание, на котором жители Крыма рассказали о ситуации на полуострове. Встреча проходила по формуле Аррии, подразумевающей, что ее участниками могут стать не только дипломаты, но и общественники, представители неправительственных организаций.

По словам Полянского, такие встречи по крымскому вопросу первыми начали проводить украинцы и страны Запада, а российская делегация их неизменно посещала, поскольку среди членов СБ существовала джентльменская договоренность: страны не игнорируют эти встречи, даже если они им не нравятся.

Дипломат говорит, что украинцы провели три заседания в данном формате, а на российское предложение позвать спикеров из региона, ответили, что все докладчики ангажированы и мест нет. После этого постпредство РФ инициировало свою встречу по формуле Аррии, но украинцы, а также представители США, Великобритании и Эстонии ее проигнорировали. В ответ на это российские дипломаты 22 мая отказались посетить сходное мероприятие эстонцев, со ссылкой на то, что они не пришли на крымскую встречу.

«Еще один серьезный момент. Заседание по формуле Аррии обычно транслируется через вебсайт ООН и архивируется, но американцы и англичане выступили против этого, и в итоге встреча в видеоформате не сохранилась. Мы в своем письме заявили, что будем возражать против трансляции всех формул Аррии, пока не будет решено обратного», – подчеркнул Полянский.

Также он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы провести совместную с Украиной встречу и пригласить на нее представителей Крыма.

«Обычно украинцы проводят эти формулы по Крыму накануне дня воссоединения полуострова с Россией — 6–8–10 марта. Вероятно, в следующем году они также захотят провести. Если они не согласятся на присутствие крымчан, тогда нам придется продолжать эту традицию: они проводят свою встречу, а мы свою», – пояснил дипломат. По его словам, Россия будет настаивать на том, чтобы было два оратора от тех, кто живет на Украине, и два от Крыма – дескать, это даст возможность устроить дискуссию.

«Потому что мы считаем, что нужно слушать тех, кто там живет. А не тех, кто уехал и черпает информацию из каких-то сомнительных источников», – резюмировал Полянский.

Как сообщал ПолитНавигатор, в ООН крымские татары обвинили Украину во лжи.

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