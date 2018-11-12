Американцы жалуются, что Россия не хочет сливать Донбасс

12.11.2018, Москва, Олег Кравцов

В Вашингтоне надеялись, что политика России на украинском направлении изменится после выборов российского президента.

Об этом “Коммерсанту” заявил источник в посольстве Соединенных Штатов на Украине.

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«Мы надеялись, что некоторые подвижки в мирном урегулировании могут произойти после президентских выборов в России. Но этого не случилось. Сейчас есть ощущение, что Россия ждет выборов президента Украины, которые пройдут в марте следующего года. Тем временем наступает зима — самая сложная часть года с точки зрения гуманитарного кризиса», – сказали в американском посольстве.

В свою очередь близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сказал, что давление Запада на РФ не будет способствовать мирному урегулированию в Донбассе.

«Санкции со стороны стран Запада возможны. Они могут затруднить мирное урегулирование», — считает эксперт.

При этом Чеснаков подчеркнул, что мирное решение конфликта зависит в первую очередь от выполнения Киевом Минских соглашений.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, интеграция Донбасса в экономику РФ продолжится.

Кроме того, в Совете федерации РФ заявили, что Россия не собирается уступать давлению американцев по Крыму и Донбассу.