Просмотров:
Американцы жалуются, что Россия не хочет сливать Донбасс
В Вашингтоне надеялись, что политика России на украинском направлении изменится после выборов российского президента.
Об этом “Коммерсанту” заявил источник в посольстве Соединенных Штатов на Украине.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Мы надеялись, что некоторые подвижки в мирном урегулировании могут произойти после президентских выборов в России. Но этого не случилось. Сейчас есть ощущение, что Россия ждет выборов президента Украины, которые пройдут в марте следующего года. Тем временем наступает зима — самая сложная часть года с точки зрения гуманитарного кризиса», – сказали в американском посольстве.
В свою очередь близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сказал, что давление Запада на РФ не будет способствовать мирному урегулированию в Донбассе.
«Санкции со стороны стран Запада возможны. Они могут затруднить мирное урегулирование», — считает эксперт.
При этом Чеснаков подчеркнул, что мирное решение конфликта зависит в первую очередь от выполнения Киевом Минских соглашений.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, интеграция Донбасса в экономику РФ продолжится.
Кроме того, в Совете федерации РФ заявили, что Россия не собирается уступать давлению американцев по Крыму и Донбассу.
Метки: Алексей Чеснаков, ДНР, конфликт в Донбассе, ЛНР, Минский процесс, Посольство США на Украине
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.