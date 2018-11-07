Россия остается с Донбассом

07.11.2018

Российская Федерация не собирается уступать давлению американцев по Крыму и Донбассу.

Об этом в интервью “Российской газете” заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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“От нас требуют передать Крым Украине. А с какой стати мы будем передавать территорию, которая только в силу исторического казуса и по недомыслию Бориса Ельцина оказалась в составе Украины в 1991 году? Тем более, если народ Крыма этого совершенно не хочет! Здесь мы тоже не уступаем и не уступим”, – сказал политик.

Также он отметил, что США требуют от РФ “умыть руки” и повернуться спиной к Донбассу.

“Но и этого мы не делаем. Наша позиция известна: Донбасс – часть Украины, но кризис должен быть урегулирован на базе Минских соглашений, а не “зачистки” ДНР/ЛНР, которую планируют в Киеве”, – резюмировал Пушков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил Украину, что Россия не позволит завоевать Донбасс.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка наступления ВСУ в Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины.