Американист: Илон Маск начал атаку на Байдена

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Новости Украины

Вызвавший недовольство на Украине мирный план американского бизнесмена Илона Маска – это отнюдь не инициатива одного человека.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

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«Активность Илона Маска выдает недовольство американских контрэлит правительством Байдена. Фактически Илон Маск – это не просто отдельный человек, это голос большой группы людей. Когда он предложил план по урегулированию украинского кризиса, то его идеи подсвечивали с разных сторон влиятельные политики», – сказал Дробницкий «Комсомольской правде».

По его словам, в США много разных людей, которые говорят, что администрация Байдена поставила США на грань провала: заигралась с Украиной, подтолкнула мир к конфликту с Россией, обострила экономические проблемы, потеряла Ближний Восток.

«Поэтому части американского консервативного истеблишмента выгодно удерживать в фокусе некоего человека, которому симпатизируют многие, в том числе либералы, и который предложил план урегулирования конфликта, на фоне Байдена, который подталкивает мир к войне. Довольно консервативные элиты, стоящие за Маском, не устраивает фигура Байдена на посту президента. Они увидели в происходящем возможность быстро перехватить власть и отомстить за поражение 2020 года. Это игра под выборы в Конгресс 2022 года и с прицелом на выборы президента 2024-го», – добавляет эксперт.

Он считает, что политические оппоненты Байдена готовятся к реваншу.

«Кроме политиков мирные инициативы Илона Маска поддерживают многие представители американской промышленности. Им хочется побыстрее покончить с глобализацией. Они считаю, что Америка тратит слишком много ресурсов на поддержку своего влияния по всему миру. Им надоела «зеленая повестка». Им нужен компактный западный мир, который фактически будет включать в себя только англоязычные страны: США Австралия, Канада, Британия. Я думаю, что в декабре о мирном плане Маска вспомнят и всерьез начнут его обсуждать. Это типичная американская манера: сначала в порядке штуки вбросить идею, потом в порядке толерантности, таким образом в обществе легализуется дискурс», – резюмировал политолог.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», политтехнолог назвал Маска «психологической жертвой Путина».