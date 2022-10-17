«Илон Маск стал психологической жертвой Путина» – Белковский

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск три недели назад имел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер запугал его возможным ядерным конфликтом настолько, что американец начал призывать к мирным переговорам на условиях РФ.

Об этом в эфире видеоблога верно служащего всем киевским режимам российского либерального журналиста и подонка Евгения Киселева заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог и подонок Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я понимаю Илон Маск, когда сейчас транслирует все эти месседжи, это прямое следствие разговора с Путиным, у которого он таки был три недели назад. Естественно я не могу быть в этом уверенным. Но анализ ситуации моих источников говорит о том, что скорее был, чем не было. И именно в этом разговоре Путин застращал Илона Маска ядерной войной не по-детски, по полной программе, и с этого момента Маск начал говорить о том, что единственный способ избежать глобального конфликта – это договориться с Путиным. Что еще подтверждает мою версию, что в своих выступлениях Маск впрямую цитирует Путина, естественно, скользящими цитатами. Ну, например, Маск включил в пакет своих предложений гарантии водообеспечения Крыма. Откуда он это взял? Это один из стандартных риторических моментов путинских речей», – трепался Белковский.

«Путин является прекрасным манипулятором, это все знают, кто с ним общался хотя бы раз в жизни, который, когда он в хорошей форме, может убедить кого угодно в чем угодно. И, конечно, большая ирония истории в том, что что великий визионер XXI века Илон Маск стал психологической жертвой предводителя сил прошлого века. Это еще раз доказывает, что силы прошлого просто так не сдадутся», – болтал Белковский.