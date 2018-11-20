Американо-индийское соглашение сделало Россию монополистом

20.11.2018, Москва, Олег Кравцов

Россия оказалась единственной страной, присутствующей на индийском рынке атомной энергетики.

Об этом в интервью “Коммерсанту” рассказал председатель Национального консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван.

“Американо-индийское стратегическое партнерство нельзя считать «новым медовым месяцем», оно поступательно развивается и получило новое ускорение с 2000 года, когда США и Индия заключили ядерное соглашение, предусматривающее снятие глобального эмбарго на сотрудничество с Индией в мирной атомной отрасли. Между прочим, по состоянию на сегодняшний день единственным бенефициаром этого решения, имеющего международное значение, оказалась Россия как единственная страна, присутствующая на индийском рынке атомной энергетики (в ближайшие два десятилетия в Индии планируется построить 12 атомных станций с российским участием)”, – отметил дипломат.

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Индийская АЭС Куданкулам, построенная российскими компаниями.

При этом он добавил, что партнерство с США строится на взаимном интересе в развитии торговли, инвестиций, обмене технологиями, укреплении двусторонних связей в области образования и сотрудничестве в области военных технологий.

“Индия всегда считала свое партнерство с США не зависящим от стратегического партнерства с Россией, – уточнил Рагхаван. – Оба партнерства имеют для нас уникальный характер”.

Также Рагхаван, как сообщал “ПолитНавигатор”, заявил, что Индия не позволит США диктовать ей, какими должны быть российско-индийские отношения.