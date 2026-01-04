Американская СВО в Венесуэле – повод усилить контроль над российской элитой – Царёв

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецоперация, которую провели США с похищением и фактическим свержением легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это серьезный повод для того, чтобы усилить контроль над российскими элитами, которые могут предать руководство.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.