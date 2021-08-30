Американские «демократизаторы» сеют терроризм и смерть по всему миру – Лавров

30.08.2021 18:55 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Все попытки американцев «демократизировать» неугодные им государства заканчивались одинаково – сотни тысяч жертв и руины на месте «освобождённых от диктата» стран.

Об этом в ходе пресс-конференции в Волгограде заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы провозгласили своей целью распространение демократии во всём мире, как они её понимают. Ради этого был разрушен Ирак в 2003 году. Прекрасно помню, как Джордж Буш на борту авианосца в Персидском заливе провозгласил победу демократии в Ираке. До сих пор Ирак не может восстановить свою территориальную целостность, а количество погибших в этой «демократизации» Ирака исчисляется сотнями тысяч. Кроме того, после захвата американцами Ирака появились новые террористические отряды, в частности, ныне популярное «Исламское государство». После войны в Афганистане ещё в девяностых годах, когда талибы пришли к власти, появилась «Аль-Каида». После Ирака появилась «Исламское государство», а после того, как разбомбили Ливию, террористы хлынули и в чёрную Африку, там появились отпочкования от «Исламского государства», – сказал он.

Также глава МИД отметил, что американцы двадцать лет насаживали свои ценности в Афганистане, однако в результате превратили страну в глобальню угрозу возникновения новых вооружённых конфликтов.

«В той же самой Ливии до прихода американцев люди пользовались огромными социальными благами, это была очень богатая нефтью страна. Муаммар Каддафи, которого американцы позволили зверски убить, и показали это в прямом эфире, наверное, он был в определённой степени диктатором, да, при нём были репрессии, какое-то количество людей сидело в тюрьмах, но это не идёт ни в какой сравнение с теми сотнями тысяч ливийцев, которые погибли из-за этой «демократизации», начатой нашими западными коллегами. Если право на жизнь провозглашено главным правом человека то, сравнение не в пользу этих «демократизаторов». Двадцать лет в Афганистане они занимались тем же самым: с упорством, достойным лучшего применения, устанавливали свои порядки. Не нужно лезть в чужой монастырь со своим уставом, это сейчас самая большая угроза для возникновений вооружённых конфликтов», – заключил Лавров.