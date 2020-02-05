Американские фантазии Лукашенко не повлияют на Путина

05.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам по себе не имеет значения для Соединенных Штатов.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, отвечая на вопрос, насколько серьезно наметившееся сближение Белоруссии с США.

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«Мы уже достаточно хорошо знаем Александра Григорьевича. Я не исключаю, что у него могут быть какие-то фантазии по поводу возможности сближения с США. Хотя здравый смысл ему должен был бы подсказывать, что все желания США завязаны исключительно на стремлении каким-то образом вбить клин между Россией и Белоруссией. Сам по себе Лукашенко для США не важен и не интересен. Если бы такой разворот на 180 градусов случился на самом деле, то очень скоро в Белоруссии появился бы свой Саакашвили. Но всем людям свойственно обольщаться. Тем, кто так долго находится во главе государства, такие обольщения вдвойне опасны», – сказал Затулин.

По его словам, белорусскому президенту кажется, что он может манипулировать Россией, предпринимая подобного рода действия, но это не повлияет на Владимира Путина.

«Насколько я себе представляю нашего президента, во внутренней политике он совершенно не склонен принимать решения под давлением. И болтовня о том, что мы сейчас купим за морем телушку за полушку, кроме раздражения ничего не вызывает. Лукашенко много наврал за последнее время, например, о том, что РФ продает Белоруссии нефть по цене выше мировой», – отметил политик.

Он уточнил, что стоимость российской нефти для Белоруссии – 83 процента от мировой.

«Да, эта маржа немного сократилась – было 80% от мировой, а сегодня 83%. Но и 17% на дороге не валяются. А нефть ведь не только купить надо, но и доставить. Один эксперимент уже проведен, но что-то не слышно фанфар. Я говорю о покупке Белоруссией 86 тонн норвежской нефти. Какова цена этой нефти? Как ее доставлять? Через Клайпеду? Белоруссии требуется 8 миллионов тонн. А через Клайпеду в течение года проходит всего три миллиона тонн. Возможно ли таким образом обеспечить нужды нефтеперерабатывающей промышленности Белоруссии?», – говорит депутат Госдумы.

«Я думаю, что у Путина крепкие нервы, и этот маневр США для него очевиден. И он понимает, что без помощи РФ вся история с успешной экономикой Белоруссии тут же заканчивается. А что касается всякого рода попыток повлиять на воображение встречами с Помпео, то здесь надо проявлять терпение и учитывать комплексы нашего белорусского коллеги», – резюмировал Затулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США готовят Белоруссии роль очередного антироссийского вассала на границах с РФ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в США лучше него знают об отношениях с РФ и рассказал, что Вашингтон пообещал помощь в противостоянии с Москвой.